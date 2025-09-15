На порозі резиденції короля Чарльза розмістили величезне фото Трампа з Епштейном (відео)

Увечері 16 вересня президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія прибудуть до Великої Британії, де, серед іншого, зустрінуться з королем Чарльзом III та іншими членами монаршої родини. Британці, яким не до вподоби політика глави Білого дому, вже готуються вітати американського лідера.

Зокрема, на галявині Віндзорського замку з'явилося полотно розміром 400 кв. м, на якому надруковано скандальне фото Дональда Трампа і фінансиста Джеффрі Епштейна, звинуваченого в педофілії, зроблене 1997 року в маєтку політика в Мар-а-Лаго у Флориді, повідомляє Mirror.

Чинний президент США і засуджений педофіл, як відомо, кілька разів перетиналися за життя останнього. Оскільки питання про стосунки цих двох продовжують циркулювати під час другого терміну Трампа, фотографію було збільшено і встановлено перед замком, куди збирається приїхати перше подружжя США.

Розмір фото становить загалом 400 кв. м.

Ця ініціатива — справа рук британської групи Everyone Hates Elon ("Усі ненавидять Ілона"). Минулого тижня активісти на краудфандинговій платформі зібрали 30 000 фунтів стерлінгів, щоб "зіпсувати візит Трампа до Великої Британії".

Група значно активізувала свою діяльність напередодні історичного другого державного візиту. Учасники руху відкрили аналогічний меморіал Джеффрі Епштейну на полі для гольфу Трампа в Абердині, створили пародійну рекламу на автобусах і розкидали підроблені товари в магазині у Віндзорському замку.

У магазинах з'явилися підроблені товари з фото Трампа та Епштейна

Представник групи заявив, що акція була задумана, щоб "відсвяткувати особливі стосунки" між Трампом і Епштейном, які, як кажуть, колись були друзями.

"Настав час відсвяткувати особливі стосунки — стосунки між педофілом Джеффрі Епштейном і президентом Дональдом Трампом. Прихильники Трампа розриваються на частини через файли Епштейна. Тепер він сподівається втекти від усього цього, щоб випити чаю з королем. Але ми нізащо не дозволимо йому використовувати нашу країну для поліпшення свого іміджу. Більшість людей тут ненавидять те, за що він виступає", — сказав він.

Активіст пообіцяв зробити так, щоб Епштейн переслідував Трампа скрізь, куди б він не пішов.

Зазначимо, що небажання президента публікувати так звані "файли Епштейна" підігрівало чутки про приховування інформації деякими з його відданих прихильників MAGA. Трамп заперечував свою дружбу з опальним фінансистом, проте нещодавно його ім'я знову спливло в неприємному контексті.

Скандал навколо американського лідера та листа Епштейну виник 17 липня, коли в The Wall Street Journal поділилися подробицями святкування 50-річчя мільярдера. Гіслен Максвелл, спільниця у справі Джеффрі Епштейна, готувала "особливий подарунок" на його день народження, звернувшись до знайомих і друзів Епштейна, серед яких був і чинний президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп із Меланією, Джеффрі Епштейном і Гіслен Максвелл Фото: Getty

Максвелл зібрала листи від Трампа і десятків інших друзів Епштейна з метою створення альбому 2003 року. У 2006 році альбом вперше вивчали в рамках розслідування його справи, і виявили там записку від Дональда Трампа. На ній були намальовані контури жіночого тіла і слова, написані мільярдером.

У заяві Білий дім заявив, що президент цього не малював і не підписував. Ба більше, політик подав судовий позов проти ЗМІ після скандальної публікації про записку Епштейну.

На початку 2000-х в інтерв'ю він обмовився, що знав Епштейна "вже 15 років".

"З ним дуже приємно проводити час. Кажуть навіть, що йому подобаються красиві жінки так само сильно, як і мені, і багато хто з них молодший. Немає сумнівів — Джеффрі насолоджується світським життям", — відверто говорив Трамп.

