Зустріч Трампа і Чарльза III може вплинути на війну в Україні, — Politico

Пишний і помпезний державний візит американського президента Дональда Трампа до Великої Британії, до того ж уже другий під час перебування його главою держави, може мати позитивні наслідки для України.

Related video

Союзники України роблять усе можливе, щоб утримати Дональда Трампа на своєму боці, і тепер до цього залучили короля Чарльза III, пише Politico. Крім дружини Меланії, у поїздці Трампа супроводжуватимуть держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф, які є активними учасниками переговорних процесів щодо України.

Знаючи слабкість глави Білого дому до схиляння перед ним, влада Великої Британії удостоїла його честі стати першим президентом, офіційно прийнятим у Віндзорському замку. У програмі візиту — банкети, почесні ескорти та урочистий повітряний парад.

На думку видання, королівська церемонія закладе основу для прем'єр-міністра Кіра Стармера і його старших помічників, щоб вони зробили нові спроби переконати Трампа посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна з метою завершення війни в Україні.

Хоча це питання, можливо, не буде включено до програми візиту, політичні та королівські помічники очікують, що його піднімуть за лаштунками.

Дональд Трамп став першим президентом, який відвідав Велику Британію з двома державними візитами Фото: Getty

Одне з анонімних джерел Politico повідомило, що Чарльз "дуже близький" до деталей переговорів про припинення вогню і до самого президента України Володимира Зеленського. Це дає британському прем'єр-міністру зброю, якої немає у багатьох інших європейських лідерів: доброзичливого монарха, який тихо, але послідовно демонструє свою підтримку Києву і готовий зробити свій внесок у протидію скептицизму США з цього питання.

Трамп відчуває особливу повагу до британського монарха, тому є обережна надія, що американський президент після цього візиту буде рішучішим щодо РФ та її агресії.

Чарльз III і підтримка Володимира Зеленського

Чарльз III не тільки має чудові стосунки з Трампом, а й відкрито підтримує українського президента Володимира Зеленського. Усі пам'ятають, як він несподівано запросив політика на чай у Сандрінгемі після провалу в Овальному кабінеті, а потім на обід у Віндзорському замку незадовго до червневого саміту НАТО.

Таким способом він продемонстрував солідарність з Україною і показав усьому світові, хто в цій війні жертва, а хто — агресор, нівелювавши спроби Путіна перекласти провину за все на Україну і Захід.

Інсайдери зазначають, що король, можливо, згадає Україну під час своєї промови на державному бенкеті, як він це зробив під час нещодавнього візиту французького лідера Емманюеля Макрона, але в іншому його дипломатія, імовірно, відбуватиметься за зачиненими дверима, підкріплена символізмом упродовж усієї поїздки, покликаним підкреслити історію двох країн як військових союзників.

Переконати Трампа: чи вийде це в короля

Чи матимуть ініціативи короля вплив, покаже час, хоча аналітики сходяться на думці, що це може бути непросто. Хоча Трамп став ставитися до Путіна більш скептично, це поки що не призвело до рішучих дій щодо його покарання або нових санкцій.

Торрі Тоссіг, директорка Ініціативи з трансатлантичної безпеки аналітичного центру Atlantic Council, заявила, що в поєднанні зі стриманою реакцією Трампа на вторгнення російського безпілотника в повітряний простір Польщі, "ця остання позиція не дає Стармеру багато простору для маневру".

Кір Стармер намагатиметься схилити Дональда Трампа на свій бік у питанні підтримки України Фото: Getty

Тоссіг додала, що, хоча симпатія Трампа до королівської сім'ї "може надати ваги" заклику короля щодо українського питання, вона "не переконана", що президент змінить курс.

Перший візит Трампа до Британії як президента США відбувся в липні 2018 року. Тоді він зустрівся з королевою Єлизаветою II. 28 грудня 2024 року повідомлялося, що Трамп може стати першим президентом у сучасній історії, якого королівська сім'я Великої Британії прийме з двома державними візитами.

Тим часом пересічні британці, яким не до вподоби політика американського лідера, через краундфандингову платформу зібрали 30 тисяч фунтів стерлінгів, щоб зіпсувати візит.

На галявині перед Віндзорським замком з'явилося фото Трампа і нині покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, звинуваченого в педофілії, розміром 400 квадратних метрів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Володимиру Зеленському "доведеться укласти угоду" заради завершення війни.