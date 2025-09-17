Дональд Трамп и Мелания будут спать в разных спальнях во время ночевки в Виндзорском замке

Также выяснилось, что для ночевки в королевской резиденции Виндзор президент США привез собственное постельное белье. А его апартаменты тщательно обыскали.

Инсайдеры из дворца сообщили, что президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп будут ночевать в разных спальнях и спать на постельном белье, которое привезли с собой из США во время государственного визита в Великобританию на этой неделе, пишет The Daily Beast.

Дональд Трамп уже прибыл в Виндзор вместе с супругой

К счастью, иронично отмечают журналисты, в Виндзорском замке более 1000 комнат, включая государственные апартаменты, личные покои, часовни и кабинеты. Так что для президента США найдется место.

Аластер Брюс, королевский эксперт, объяснил, что почетные гости в Виндзоре могут разместиться в люксе, оборудованном как двуспальной, так и односпальной кроватями, что означает, что пара могла бы делить номер, не опасаясь, что Трамп потревожит сон Мелании после возвращения с ночных мероприятий.

Слухи о том, что чета Трамп фактически разлучилась, циркулирует в СМИ уже несколько месяцев. Инсайдеры рассказывают, что Мелания Трамп преимущественно живет в Нью-Йорке, пока ее муж живет в Вашингтоне, где обустраивает Белый дом по своему вкусу: уничтожая исторические лужайки и розарии и собираясь строить огромный бальный зал.

Тем временем, сон Дональда Трампа в Виндзорском замке омрачают британские активисты из сообщества "Все ненавидят Илона", которые уже развернули огромное фото президента США с Джеффри Эпштейном, а также транслировали их общие фото на замковую стену.

Впрочем, некоторые королевские эксперты отмечают, что отдельные спальни – это вполне в духе королевской семьи, так как, как говорят, покойная королева Елизавета II и принц Филипп имели собственные отдельные спальни. А король Чарльз и королева-консорт Камилла пошли еще дальше и живут в отдельных резиденциях.

Сообщается, что помощники Трампа прочесывали его "виндзорский люкс" перед тем, как президентский самолет приземлился в аэропорту Станстед, недалеко от Лондона.

Затем его команда предоставила горничным в резиденции XI века его любимое постельное белье. Один из придворных в шутку ответил, что это связано с тем, что Трамп решил не пачкать королевское постельное белье своим автозагаром и тональным кремом.

А пока для президента США уже готовят апартаменты, он уже успел отдать дань уважения покойной королеве Елизавете, посетив с Меланией Трамп часовню святого Георгия в Виндзоре. Ему рассказали, что эта часовня стала местом последнего упокоения десяти монархов, включая покойную королеву.

Дональд Трамп посетил с Меланией Трамп могилу покойной королевы Фото: Getty Images

Трамп кивнул и ответил: "Много истории". Позже он присоединился к королю Чарльзу и королеве Камилле на военном представлении. И когда один из военных отдал президенту США честь, король пошутил, сказав: "Берегись меча".

Король Чарльз пошутил про меч гвардейца Фото: Getty Images

Также стало известно, что Дональд Трамп и король Чарльз уже обменялись подарками. Трампу вручили флаг Союза, который развевался над Букингемским дворцом в день его инаугурации 20 января 2025 года.

А Мелании Трамп подарили серебряную чашу и именную сумочку Anya Hindmarch.

По традиции, Их Величества также подарили Трампам серебряную фоторамку с выгравированным на ней их общим вензелем. В ответ президент Трамп и первая леди подарили королю Карлу копию меча президента Эйзенхауэра.

Королева Камилла также получила ослепительную винтажную брошь-цветок от Tiffany & Co. из 18-каратного золота с бриллиантами и рубинами.

Фокус писал о том, что президент США едва не разбился по пути в Великобританию. Его самолет чуть не столкнулся с другим лайнером над Лонг-Айлендом.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется использовать этот визит Трампа на благо Великобритании и обсудить с ним войну в Украине.