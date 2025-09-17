Експерт із мови тіла розповів, чому Меланія Трамп одягла у Віндзорі гігантський капелюх (відео)

55-річна перша леді США трималася скромно, одягнувши великий крислатий капелюх фіолетового кольору, який іноді повністю приховував її обличчя. І дуже нагадував капелюх, який вона обрала на інавгурацію свого чоловіка.

Незвичайний аксесуар Меланії Трамп привернув увагу не тільки модних критиків, а й експерта з мови тіла Джуді Джеймс, яка заявила, що перша леді США, одягнувши такий величезний капелюх під час свого другого державного візиту до Великої Британії, подала ясний сигнал про те, що вона "хоче сховатися", пише Daily Mail.

Капелюх Меланії Трамп викликав бурхливе обговорення в соцмережах

55-річна перша леді випромінювала елегантність, коли в середу прибула на зустріч із британською королівською родиною разом зі своїм чоловіком, президентом США Дональдом Трампом.

Вона мала невимушений і шикарний вигляд у темно-сірому спідничному костюмі Christian Dior Haute Couture і доповнила свій ансамбль надзвичайно великим крислатим вовняним капелюхом фіолетового кольору (теж від Dior), який здебільшого приховував її очі, а іноді і все обличчя.

Меланія Трамп обрала капелюх із величезними полями Фото: Getty Images

Експерт з мови тіла Джуді Джеймс вважає, що вона одягла цей "чарівний" аксесуар, щоб залишатися непомітною і не затьмарювати важливий момент у житті її чоловіка.

"Мені цікаво, чому Меланія носить капелюх, схожий за формою на той, що вона носила на інавгурації: він має форму великої кришки, що повністю приховує її обличчя. Для жінки, яка славиться своєю красою, така форма капелюха передбачає бажання сховатися", — зазначила Джуді.

Меланія Трамп та її чоловік у Віндзорі Фото: Getty Images

Вона навела як приклад дам із королівської сім'ї, які теж часто надягають капелюшки, але завжди під таким кутом, щоб повністю відкривати обличчя.

Джуді додає, що капелюх Меланії сигналізує про те, що вона прийшла "підтримувати свого чоловіка", але не хоче блищати сама.

"Поки що мова тіла Меланії свідчить про більш наполегливий і впевнений підхід до цього королівського візиту, ніж до попереднього, але вона також, здається, прагне створити більш таємничу ауру після прибуття", — розповіла Джуді.

Цікаво, але Дональд Трамп, який зазвичай обирає яскраво-червоні краватки в кольорі Республіканської партії, цього разу підтримав колірну гамму, обрану першою леді, і одягнув фіолетову краватку.

Капелюх Меланії Трамп викликав фурор Фото: Getty Images

Але це не вперше, коли Меланія з'являється в капелюсі з широкими полями, щоб передати своє послання. На інавгурації свого чоловіка в січні 2025 року вона викликала справжній фурор, з'явившись у великому крислатому капелюсі темно-синього кольору з плоским верхом і білим оздобленням, створеному Еріком Джавітсом.

Аксесуар швидко набув вірусної популярності, і багато хто жартома припускав, що вона носила його, щоб уникнути близькості з Трампом, оскільки йому довелося постаратися навіть заради поцілунку в щоку.

Однак його творець Джавітс розповів ЗМІ, що капелюх мав бути "простим, стриманим і класичним". А сама перша леді хотіла мати "дуже елегантний і водночас простий і трохи консервативний вигляд".

