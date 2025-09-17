Эксперт по языку тела рассказал, почему Мелания Трамп надела в Виндзоре гигантскую шляпу (видео)

55-летняя первая леди США держалась скромно, надев большую широкополую шляпу фиолетового цвета, которая иногда полностью скрывала ее лицо. И очень напоминала шляпу, которую она выбрала на инаугурацию своего супруга.

Необычный аксессуар Мелании Трамп привлек внимание не только модных критиков, но и эксперта по языку тела Джуди Джеймс, которая заявила, что первая леди США, надев такую ​​огромную шляпу во время своего второго государственного визита в Великобританию, подала ясный сигнал о том, что она "хочет спрятаться", пишет Daily Mail.

Шляпа Мелании Трамп вызвала бурное обсуждение в соцсетях

55-летняя первая леди излучала элегантность, когда в среду прибыла на встречу с британской королевской семьей вместе со своим мужем, президентом США Дональдом Трампом .

Она выглядела непринужденно и шикарно в темно-сером юбочном костюме Christian Dior Haute Couture и дополнила свой ансамбль необычайно большой широкополой шерстяной шляпой фиолетового цвета (тоже от Dior), которая по большей части скрывала ее глаза, а иногда и все лицо.

Мелания Трамп выбрала шляпу с огромными полями Фото: Getty Images

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс считает, что она надела этот "очаровательный" аксессуар, чтобы оставаться незаметной и не затмевать важный момент в жизни ее мужа.

"Мне интересно, почему Мелания носит шляпу, похожую по форме на ту, что она носила на инаугурации: она имеет форму большой крышки, полностью скрывающей ее лицо. Для женщины, которая славится своей красотой, такая форма шляпы предполагает желание спрятаться", — отметила Джуди.

Мелания Трамп и ее супруг в Виндзоре Фото: Getty Images

Она привела в пример дам из королевской семьи, которые тоже часто надевают шляпки, но всегда под таким углом, чтобы полностью открывать лица.

Джуди добавляет, что шляпа Мелании сигнализирует о том, что она пришла "поддерживать своего мужа", но не хочет блистать сама.

"Пока что язык тела Мелании свидетельствует о более напористом и уверенном подходе к этому королевскому визиту, чем к предыдущему, но она также, кажется, стремится создать более таинственную ауру по прибытии", — рассказала Джуди.

Интересно, но Дональд Трамп, который обычно выбирает ярко-красные галстуки в цвете Республиканской партии, в этот раз поддержал цветовую гамму, выбранную первой леди и надел фиолетовый галстук.

Шляпа Мелании Трамп произвела фурор Фото: Getty Images

Но это не первый раз, когда Мелания появляется в шляпе с широкими полями, чтобы передать свое послание. На инаугурации своего мужа в январе 2025 года она произвела настоящий фурор, появившись в большой широкополой шляпе темно-синего цвета с плоским верхом и белой отделкой, созданной Эриком Джавитсом.

Аксессуар быстро приобрел вирусную популярность, и многие в шутку предполагали, что она носила его, чтобы избежать близости с Трампом, так как ему пришлось постараться даже ради поцелуя в щеку.

Однако ее создатель Джавитс рассказал СМИ, что шляпа должна была быть "простой, сдержанной и классической". А сама первая леди хотела выглядеть "очень элегантно и в то же время просто и немного консервативно".

