Трамп нарушил протокол через несколько секунд после встречи с королевской семьей (видео)

Президент США Дональд Трамп уже совершил свою первую ошибку после прибытия в Виндзорский замок, поскольку он, казалось, дважды нарушил королевский протокол всего за несколько секунд после приземления в Великобритании.

Нарушение королевского этикета произошло, когда Трампа приветствовали принц и принцесса Уэльские. Президент пожал руку принцу Уильяму, и, казалось, все шло по плану. Однако, политик, похоже, пошел еще дальше. Об этом пишет Express.

Кейт Миддлтон и принц Уильям встретили Трампов в Британии

Видео с исторической встречи во время его второго государственного визита показывает, как Трамп, кажется, похлопал Уильяма по руке после рукопожатия.

Кейт Миддлтон и принц Уильям встретили Трампов в Британии Фото: Getty Images

Дональд Трамп встретился с королем Чарльзом

Подобный инцидент также можно увидеть, когда Трамп приветствует короля Чарльза всего через несколько минут после этого. Королевские эксперты сообщили изданию, что монаршая семья вряд ли обидится на жест президента.

Кейт широко улыбнулась президенту США, когда они пожали друг другу руки в Виндзорском замке.

Затем Трампы и Уэльские прошли бок о бок. Уильям и президент США разговаривали, а политик держал за руку свою жену Меланию. Возле фасада Виктория-Хаус их ждали король и королева.

В один момент Уильям сказал Трампу: "Это мой отец", когда они подошли к королю, а Чарльз едва заметно помахал рукой.

Трамп пожал королю руку, и они восторженно пообщались, а президент также положил руку на руку Чарльзу, когда они поздоровались. После этого состоялась процессия карет, чтобы провезти короля и президента США через ворота Георга IV и въехать в четырехугольник Виндзорского замка.

Уэльские встретили Трампов в Виндзоре Фото: Getty Images

В центре покрытой травой площади ждал почетный караул, который, как считается, является самым большим за всю историю. Он был сформирован из трех самых престижных полков британской армии — Колдстримской, Шотландской и Гренадерской гвардии — каждый со своим капитаном и государственным флагом.

