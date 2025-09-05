Борется с онкологией: король Чарльз рассказал о состоянии здоровья перед возможной встречей с принцем Гарри

Уже через несколько дней может состояться долгожданная встреча короля Чарльза и принца Гарри, на которую очень надеется британский монарх, поскольку уже длительное время борется с тяжелой болезнью.

Related video

Король Чарльз нечасто публично комментирует состояние своего здоровья, из-за чего за пределы Букингемского дворца информация о том, какой тип онкологического заболевания у монарха, не выходила. Об этом пишет издание Radar Online.

Однако на днях 76-летний монарх сказал другому онкобольному: "Я в не таком уж плохом состоянии". Об этом король Чарльз заявил во время визита на открытие новой больницы в Великобритании, когда его спросили о том, как идет выздоровление от тяжелой болезни.

Также во время другой встречи король Чарльз пошутил, сказав, что "после 70 лет некоторые вещи уже не работают так хорошо".

Стоит добавить, что британский монарх лечится от онкологического заболевания с января 2024 года.

Встреча короля Чарльза и принца Гарри

Принц Гарри и король Чарльз в прошлом Фото: Getty Images

Издание Radar Online пишет, что "королевская особа, проживающая в США", должна вернуться в Великобританию для того, чтобы принять участие в церемонии WellChild Awards, которая должна состояться уже 8 сентября. Эта дата совпадает с третьей годовщиной смерти королевы Елизаветы II.

Поездка принца Гарри на родину уже полна споров и тайн, поскольку королевская семья с опаской относится к встрече после длительной вражды.

"Нет желания к конфронтации. Но в то же время они знают, что Гарри решительный — и это усложняет ситуацию", — сообщил источник, близкий к королевской семье.

В то же время одним из важнейших вопросов остается то, встретится ли в ходе поездки принц Гарри с братом Уильямом и Кейт Миддлтон.

"Одним из самых деликатных вопросов является то, стоит ли Гарри встречаться с Уильямом и Кейт. Гарри всегда считал Кейт мостом между ним и Уильямом. Если он сможет завоевать ее и убедить, он чувствует, что остальные последуют за ним", — отметил источник.

Кроме того, напрягает ситуацию и то, что принц Гарри якобы хочет от Букингемского дворца выполнения нескольких условий перед встречей. Как рассказывало издание Radar Online со ссылкой на инсайдеров в конце августа, по меньшей мере три главных условия выдвигает Гарри, среди которых — отношение к Меган Маркл как к королевской особе.

В августе медиа Radar Online рассказывало, что первая попытка принца Гарри примириться с королем Чарльзом провалилась.

Напомним, в июле издание The Sunday Times сообщало, что от короля Чарльза массово бегут работники.