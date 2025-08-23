Принц Гарри "был в ярости": попытка примириться с королем Чарльзом провалилась — что произошло

Попытка принца Гарри примириться с королем Чарльзом стала очередным провалом и породила новые основания для споров между отцом и сыном. Стороны снова обмениваются взаимными обвинениями и возмущениями, а недавний инцидент изрядно "разозлил" принца Гарри.

"Мирный саммит", или встреча представителей принца Гарри и короля Чарльза, которая состоялась в июле, призванный осуществить шаги навстречу в урегулировании многолетнего конфликта, стал причиной новых споров в королевской семье. Представители обеих сторон обмениваются обвинениями в сторону друг друга, поскольку их "тайная" встреча быстро попала в СМИ, рассказывает издание Radar Online.

Фотографии встречи представителей принца Гарри и короля Чарльза, на которых те пьют чай в частном клубе вблизи Кларенс-Хауса, уже через несколько дней облетели интернет.

Daily Mail | встреча представителей короля Чарльза и принца Гарри

Источник, знакомый с ситуацией в королевской семье и близкий к принцу Гарри, сообщил изданию, что принц по-настоящему разозлился после этого.

"Он был в ярости. Утечки информации всегда были одной из его главных претензий, а потом внезапно эта встреча попадает в прессу. Предполагать, что она произошла от команды Гарри, абсолютно неправдиво", — рассказал источник на условиях анонимности.

Принц Гарри хочет быть "тем, кто устанавливает мир"

Газета Mail взамен получила от королевского представителя другие сведения. Источник рассказал, что, несмотря на возражения стороны принца Гарри в том, что они не имеют никакого отношения к утечке информации, именно принц может быть причастен к этому. Источник также намекнул на то, что принц Гарри хочет быть "тем, кто устанавливает мир", демонстрируя шаги навстречу отцу.

Обвинения лишь усугубили напряженные отношения между принцем Гарри и королем Чарльзом.

В то же время ранее, когда Мередит Мейнс в мае организовала интервью принца Гарри для BBC, он заявлял, что хотел бы примириться со своим отцом и другими членами королевской семьи.

Теперь эти планы оказались под угрозой, поскольку принц Гарри также выражал недовольство королевой Камилой, которая раскрыла некоторые подробности в медиа. Один из инсайдеров из королевского дворца отметил, что "любой прогресс подвергся серьезному удару".

