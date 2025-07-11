Был "трамплином" к славе: принц Уильям заподозрил Меган в нечестности по отношению к Гарри

Принц Уильям разглядел якобы план Меган Маркл стать богатой и знаменитой, женившись на его младшем брате, принце Гарри.

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После того, как двоюродная сестра и ближайшее доверенное лицо королевы Елизаветы II, леди Элизабет Энсон, заявила, что покойная монархиня была обеспокоена намерениями герцогини Сассекской, королевский журналист и комментатор Фил Дампьер утверждает, что принц Уэльский скептически относился к вступлению Маркл в королевскую семью. Об этом пишет The Sun.

"Я думаю, что, к сожалению, это подтверждает то, что я говорил или думал в течение последних нескольких лет, что, к сожалению, Меган никогда на самом деле не намеревалась оставаться в королевской семье", — сказал Дампьер газете, ссылаясь на комментарии Энсон.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году Фото: Getty Images

Меган якобы рассматривала брак с Гарри как "трамплин к новой славе и богатству".

"И я думаю, что именно это изначально волновало принца Уильяма", — добавил эксперт.

Дампьер утверждал, что родные братья поссорились из-за негативного отношения Уильяма к Маркл.

"И теперь мы там, где мы есть. Но то, что это подтвердил человек, настолько близкий к королеве, — это настоящая невероятность", — сказал он.

У Гарри, Уильяма и их отца, короля Чарльза III, были напряженные отношения с тех пор, как герцог Сассекский покинул королевскую семью в 2020 году и переехал в Северную Америку.

Отношения между родственниками ухудшились, когда Гарри и Меган обвинили королевскую семью в расизме и выпустили сериал на Netflix об их проблемах.

Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри Фото: Скриншот/CBS

А в январе 2023 года младший сын принцессы Дианы опубликовал свои мемуары "Запасной", в которых он утверждал, что Уильям физически напал на него из-за Меган.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Король Великобритании Чарльз III предоставил принцу Уильяму и Кейт Миддлтон право выдавать королевские ордера.

Кейт Миддлтон и принц Уильям принимали в Букингемском дворце президента Франции Эммануэля Макрона и его жену, первую леди Брижит.

Кроме того, принц Уильям вспомнил, какие непристойные подарки делала им с Гарри принцесса Диана.