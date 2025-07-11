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Стиль життя

Був "трампліном" до слави: принц Вільям запідозрив Меган у нечесності щодо Гаррі

Принц Вільям підозрює Меган Маркл в бажанні вигоди від шлюбу з Гаррі
Принц Вільям, Меган Маркл та принц Гаррі | Фото: Getty Images

Принц Вільям розгледів нібито план Меган Маркл стати багатою та знаменитою, одружившись з його молодшим братом, принцом Гаррі.

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Після того, як двоюрідна сестра та найближча довірена особа королеви Єлизавети II, леді Елізабет Енсон, заявила, що покійна монархиня була стурбована намірами герцогині Сассекської, королівський журналіст та коментатор Філ Дамп'єр стверджує, що принц Уельський скептично ставився до вступу Маркл до королівської родини. Про це пише The Sun.

"Я думаю, що, на жаль, це підтверджує те, що я говорив чи думав протягом останніх кількох років, що, на жаль, Меган ніколи насправді не мала наміру залишатися в королівській родині", — сказав Дамп'єр газеті, посилаючись на коментарі Енсон.

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Весілля принца Гаррі та Меган Маркл у 2018 році
Фото: Getty Images

Меган начебто розглядала шлюб з Гаррі як "трамплін до нової слави та багатства".

"І я думаю, що саме це спочатку хвилювало принца Вільяма", — додав експерт.

Дамп'єр стверджував, що рідні брати посварилися через негативне ставлення Вільяма до Маркл.

"І тепер ми там, де ми є. Але те, що це підтвердила людина, настільки близька до королеви, — це справжня неймовірність", — сказав він.

У Гаррі, Вільяма та їхнього батька, короля Чарльза III, були напружені стосунки з того часу, як герцог Сассекський покинув королівську родину у 2020 році та переїхав до Північної Америки.

Стосунки між родичами погіршилися, коли Гаррі та Меган звинуватили королівську родину в расизмі та випустили серіал на Netflix про їхні проблеми.

Меган Маркл принц Гаррі
Скандальне інтервʼю принца Гаррі та Меган Маркл Опрі Вінфрі
Фото: Скріншот/CBS

А в січні 2023 року менший син принцеси Діани опублікував свої мемуари "Запасний", у яких він стверджував, що Вільям фізично напав на нього через Меган.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, принц Вільям пригадав, які непристойні подарунки робила їм з Гаррі принцеса Діана.