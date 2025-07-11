Був "трампліном" до слави: принц Вільям запідозрив Меган у нечесності щодо Гаррі

Принц Вільям розгледів нібито план Меган Маркл стати багатою та знаменитою, одружившись з його молодшим братом, принцом Гаррі.

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Після того, як двоюрідна сестра та найближча довірена особа королеви Єлизавети II, леді Елізабет Енсон, заявила, що покійна монархиня була стурбована намірами герцогині Сассекської, королівський журналіст та коментатор Філ Дамп'єр стверджує, що принц Уельський скептично ставився до вступу Маркл до королівської родини. Про це пише The Sun.

"Я думаю, що, на жаль, це підтверджує те, що я говорив чи думав протягом останніх кількох років, що, на жаль, Меган ніколи насправді не мала наміру залишатися в королівській родині", — сказав Дамп'єр газеті, посилаючись на коментарі Енсон.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл у 2018 році Фото: Getty Images

Меган начебто розглядала шлюб з Гаррі як "трамплін до нової слави та багатства".

"І я думаю, що саме це спочатку хвилювало принца Вільяма", — додав експерт.

Дамп'єр стверджував, що рідні брати посварилися через негативне ставлення Вільяма до Маркл.

"І тепер ми там, де ми є. Але те, що це підтвердила людина, настільки близька до королеви, — це справжня неймовірність", — сказав він.

У Гаррі, Вільяма та їхнього батька, короля Чарльза III, були напружені стосунки з того часу, як герцог Сассекський покинув королівську родину у 2020 році та переїхав до Північної Америки.

Стосунки між родичами погіршилися, коли Гаррі та Меган звинуватили королівську родину в расизмі та випустили серіал на Netflix про їхні проблеми.

Скандальне інтервʼю принца Гаррі та Меган Маркл Опрі Вінфрі Фото: Скріншот/CBS

А в січні 2023 року менший син принцеси Діани опублікував свої мемуари "Запасний", у яких він стверджував, що Вільям фізично напав на нього через Меган.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Король Великої Британії Чарльз ІІІ надав принцу Вільяму та Кейт Міддлтон право видавати королівські ордери.

Кейт Міддлтон та принц Вільям приймали в Букінгемському палаці президента Франції Еммануеля Макрона та його дружину, першу леді Бріжит.

Крім того, принц Вільям пригадав, які непристойні подарунки робила їм з Гаррі принцеса Діана.