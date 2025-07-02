Уперше за 115 років: Кейт Міддлтон удостоїлася особливої честі від короля Чарльза

Король Великої Британії Чарльз ІІІ надав принцу Вільяму та Кейт Міддлтон право видавати королівські ордери, що є значним підвищенням їхніх наявних королівських обов'язків.

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Досі принц і принцеса Уельські не могли вручати цю престижну нагороду підприємствам, брендам та людям, яких вони підтримують. Згідно з вебсайтом королівської родини, "Королівський ордер на призначення" – це "знак визнання" для тих, хто "регулярно постачав товари чи послуги королівському двору".

Теперішнім власникам королівського ордера надано час до кінця місяця, щоб подати заявку на збереження свого бажаного статусу. Ті, хто бажає отримати нові ордери від подружжя, зможуть подати заявки на початку 2026 року.

"Їхні Королівські Високості раді можливості визнати та відзначити британську промисловість, креативність та навички шляхом видачі ордерів", — заявив сер Ян Патрік, особистий секретар принца Вільяма.

Щоб отримати ордер, компанія повинна була постачати товари королівській родині протягом п'яти з останніх семи років. Зокрема, ​​вона повинна демонструвати високі стандарти якості, обслуговування та практику сталого розвитку.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Наразі існує 800 власників ордерів, серед яких компанії варіюються від виробників продуктів харчування та ресторанів до кравців, готелів тощо.

Ба більше, окремі постачальники послуг мають можливість отримувати ордери, а нещодавно королева Камілла нагородила цією честю свого особистого перукаря Джо Гансфорд.

Кейт Міддлтон стане першою принцесою Уельською за 115 років, яка отримає цю багатовікову честь. Останньою принцесою Уельською, якій було дозволено видавати королівські ордери, була королева Марія, до того, як її чоловік, Георг V, став монархом у 1910 році.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

У той час як Чарльз видав ордери в 1980 році як принц Уельський, його тодішня дружина, покійна принцеса Діана, не отримала цієї честі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

За два місяці до трагічної автомобільної аварії, яка забрала життя принцеси Діани в Парижі, вона провела свій останній день народження в Лондоні.

Коли принц Вільям та Кейт Міддлтон залишилися наодинці з моменту їхнього серйозного розриву навесні 2007 року, вони домовилися про одну річ, яку згодом втілили в життя.

Крім того, Букінгемський палац усерйоз побоювався за життя Кейт Міддлтон на фоні її боротьби з раком і почав готувати план на випадок її смерті.