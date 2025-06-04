Королівська сім'я готувала план на випадок смерті Кейт Міддлтон: усі подробиці

Коли стало відомо про онкологічний діагноз Кейт Міддлтон, який у неї діагностували на початку минулого року, Букінгемський палац усерйоз побоювався за життя принцеси Уельської і, як у таких випадках годиться, взявся готувати план на випадок її смерті.

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Про це у своїй книзі "Кейт — день, коли..." розповів королівський оглядач Бертран Декерс, пише Le Figaro.

Книга надійде в продаж 11 червня, але ті факти, які в ній викладено, вже викликали обговорення завдяки своїй сенсаційності.

Оскільки кожному протоколу похорону королівської особи присвоюється ім'я моста, то для Кейт він носив назву "Операція "Міст у Редінгу" (Reading Bridg). Коли померла королева Єлизавета II, то план її похорону носив назву "Лондонський міст".

За словами Бертрана Декерса, принц Вільям особисто вибрав це кодове ім'я, що було дуже обдуманим рішенням.

"Редінг — це назва міста в Беркширі, де Кейт народилася 9 січня 1982 року. Скорочення цього кодового імені, O. R. B., відсилає до одного з найсимволічніших дорогоцінних каменів у Тауері, земної кулі, увінчаної хрестом, що представляє Землю, керовану Богом, яку поміщають у ліву руку кожного суверена в день їхньої коронації", — розповів він.

Біограф додав, що отримав цю інформацію "від найбільш схожого на Джеймса Бонда з [його] інформаторів".

Цей вибір являє собою "майже зізнання в коханні" з боку принца Вільяма. Така увага, здається, суперечить зазвичай стриманій особистості спадкоємця британського престолу і свідчить про серйозність ситуації, через яку проходило королівське подружжя.

Про свій діагноз Кейт повідомила 22 березня 2024 року, записавши емоційне відеозізнання. На такий крок вона пішла після того, як у ЗМІ масово почали поширюватися теорії змови і чутки про те, що принцеси Уельської вже немає в живих.

Вона зникла з поля зору більш ніж на півроку, і тільки в січні 2025-го потішила шанувальників новиною про те, що перебуває в ремісії.

Згодом Кейт Міддлтон повернулася до своїх обов'язків і все частіше з'являється на публічних заходах з чоловіком або без нього. При цьому майбутня королева поки що не здійснює тривалих перельотів в інші країни.

Раніше Фокус писав, що:

Кейт Міддлтон вперше за два роки відвідала традиційну садову вечірку в Букінгемському палаці.

Принцеса Уельська та її чоловік покинули Лондон у річницю свого весілля.

Ми також писали, що, за словами астролога, чекає на Кейт Міддлтон у 2025 році.