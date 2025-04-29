Принц Вільям і Кейт Міддлтон виїхали з Лондона в річницю весілля

29 квітня виповнюється 14 років з дня весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Чергову річницю пара вирішила відсвяткувати в країні, де зав'язався їхній роман, що закінчився грандіозним торжеством.

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Про це повідомляє People.

Герцог і герцогиня Ротсейські, як називають пару в Шотландії, вперше зустрілися в країні, коли були студентами коледжу. 29 квітня вони прибули в місто Тоберморі на острові Малл, де люди вишикувалися вздовж вулиці в надії мигцем побачити пару.

Цей острів є четвертим за величиною островом у Шотландії, де мешкає приблизно 3000 осіб, а також тут процвітають туризм, сільське господарство і рибальство.

Принц і принцеса Уельські були в парних образах, одягнувши сині сорочки на ґудзиках, поверх яких були блейзери, і джинси.

Подружжя відвідало громадський центр і ринок ремісників. Кетрін навіть спробувала попрацювати цвяхозабивним пістолетом.

Вони також оглянули м'який ігровий майданчик для дітей і зустрілися з кількома місцевими сім'ями. Пізніше того ж дня Вільям і Кейт відвідали фермерське господарство.

Свій візит пара продовжить і 30 квітня. Члени королівської сім'ї поїдуть до стародавнього лісу, щоб зустрітися зі Службою рейнджерів Малла та Айони, яка відіграє важливу роль у збереженні, захисті біорізноманіття та освіті на островах.

Майбутні принц і принцеса Уельські побралися 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, і в них народилося троє дітей: принц Джордж (11 років), принцеса Шарлотта (9 років) і принц Луї, якому нещодавно виповнилося сім років.

Візит принца Вільяма і принцеси Кейт до Шотландії знаменує собою їхню першу спільну поїздку за кілька тижнів, оскільки вони на деякий час відійшли від справ, щоб провести час з дітьми, які були на великодніх канікулах. Подружжя не було на службі у Віндзорському замку, де традиційно збираються король, королева та їхні родичі. Замість цього Уельські провели Великдень у Норфолку з батьками Кейт, Керол і Майклом Міддлтонами.

На вихідних принц Вільям вирушив до Італії, де від імені свого батька, короля Чарльза, був присутній на похоронах Папи Франциска.

Раніше Фокус писав, що чекає на Кейт Міддлтон у 2025 році.