Принц Уильям и Кейт Миддлтон уехали из Лондона в годовщину свадьбы
29 апреля исполняется 14 лет со дня свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Очередную годовщину пара решила отметить в стране, где завязался их роман, закончившийся грандиозным торжеством.
Об этом сообщает People.
Герцог и герцогиня Ротсейские, как называют пару в Шотландии, впервые встретились в стране, будучи студентами колледжа. 29 апреля они прибыли в город Тобермори на острове Малл, где люди выстроились вдоль улицы в надежде мельком увидеть пару.
Этот остров является четвертым по величине островом в Шотландии, где проживает около 3000 человек, а также здесь процветают туризм, сельское хозяйство и рыболовство.
Принц и принцесса Уэльские были в парных образах, надев синие рубашки на пуговицах, поверх которых были блейзеры, и джинсы.
Супруги посетили общественный центр и рынок ремесленников. Кэтрин даже попробовала поработать гвоздезабивным пистолетом.
Они также осмотрели мягкую игровую площадку для детей и встретились с несколькими местными семьями. Позже в тот же день Уильям и Кейт посетили фермерское хозяйство.
Свой визит пара продолжит и 30 апреля. Члены королевской семьи поедут в древний лес, чтобы встретиться со Службой рейнджеров Малла и Айоны, которая играет важную роль в сохранении, защите биоразнообразия и образовании на островах.
Будущие принц и принцесса Уэльские связали себя узами брака 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, и у них родилось трое детей: принц Джордж (11 лет), принцесса Шарлотта (9 лет) и принц Луи, которому недавно исполнилось семь лет.
Визит принца Уильяма и принцессы Кейт в Шотландию знаменует собой их первую совместную поездку за несколько недель, поскольку они на некоторое время отошли от дел, чтобы провести время с детьми, которые были на пасхальных каникулах. Супругов не было на службе в Виндзорском замке, где традиционно собираются король, королева и их родственники. Вместо этого Уэльские провели Пасху в Норфолке с родителями Кейт, Кэрол и Майклом Миддлтонами.
На выходных принц Уильям отправился в Италию, где от имени своего отца, короля Чарльза присутствовал на похоронах Папы Франциска.
Ранее Фокус писал, что ждет Кейт Миддлтон в 2025 году.