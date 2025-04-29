Принц Уильям и Кейт Миддлтон уехали из Лондона в годовщину свадьбы

29 апреля исполняется 14 лет со дня свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Очередную годовщину пара решила отметить в стране, где завязался их роман, закончившийся грандиозным торжеством.

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Об этом сообщает People.

Герцог и герцогиня Ротсейские, как называют пару в Шотландии, впервые встретились в стране, будучи студентами колледжа. 29 апреля они прибыли в город Тобермори на острове Малл, где люди выстроились вдоль улицы в надежде мельком увидеть пару.

Этот остров является четвертым по величине островом в Шотландии, где проживает около 3000 человек, а также здесь процветают туризм, сельское хозяйство и рыболовство.

Принц и принцесса Уэльские были в парных образах, надев синие рубашки на пуговицах, поверх которых были блейзеры, и джинсы.

Супруги посетили общественный центр и рынок ремесленников. Кэтрин даже попробовала поработать гвоздезабивным пистолетом.

Они также осмотрели мягкую игровую площадку для детей и встретились с несколькими местными семьями. Позже в тот же день Уильям и Кейт посетили фермерское хозяйство.

Свой визит пара продолжит и 30 апреля. Члены королевской семьи поедут в древний лес, чтобы встретиться со Службой рейнджеров Малла и Айоны, которая играет важную роль в сохранении, защите биоразнообразия и образовании на островах.

Будущие принц и принцесса Уэльские связали себя узами брака 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, и у них родилось трое детей: принц Джордж (11 лет), принцесса Шарлотта (9 лет) и принц Луи, которому недавно исполнилось семь лет.

Визит принца Уильяма и принцессы Кейт в Шотландию знаменует собой их первую совместную поездку за несколько недель, поскольку они на некоторое время отошли от дел, чтобы провести время с детьми, которые были на пасхальных каникулах. Супругов не было на службе в Виндзорском замке, где традиционно собираются король, королева и их родственники. Вместо этого Уэльские провели Пасху в Норфолке с родителями Кейт, Кэрол и Майклом Миддлтонами.

На выходных принц Уильям отправился в Италию, где от имени своего отца, короля Чарльза присутствовал на похоронах Папы Франциска.

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