Астролог рассказала, что ждет Кейт Миддлтон в 2025 году

Доверенный астролог покойной принцессы Дианы Дебби Франк предсказала, к чему нужно готовиться Кейт Миддлтон после одного из самых сложных периодов в ее жизни.

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Этой информацией она поделилась с Hello.

По ее словам, будущая королева "поднимается на вершину" и "покоряет свою собственную духовную гору", одновременно открывая для себя силу природы.

Во время визита Кейт на озера нам впервые разрешили выйти за пределы бархатного каната самодисциплинированного, зрелого и стойкого внешнего выражения ее солнечного знака Козерога. Козерог — земной знак, известный своей приземленностью и близостью к миру природы и пяти чувствам. Очевидно, Кейт чувствует, что отдых на свежем воздухе омолаживает ее. Но более того, ее Луна в чувствительном Раке нуждается в эмоциональной связи с личными и природными энергиями, питающими ее душу — еще лучше, когда она может включить в этот опыт молодых людей или своих детей. Это понимание показывает, что Кейт не только поднимается на вершину, как истинный Козерог, но и взбирается на свою собственную духовную гору и в процессе переживает духовное возрождение", – говорит Дебби.

Франк добавила, что Кейт вошла в свое собственное духовное вознесение, что является более глубокой целью рождения под знаком Козерога.

"Она также открывает для себя питательную силу природы для духовной и личной поддержки — драгоценность, которую она передает другим. В течение следующего года Юпитер осветит способность Кейт к радости через поддержание этой духовной стороны себя. Мы, вероятно, получим больше проблесков в ее значимом личном путешествии", – подчеркнула астролог.

Ранее в этом месяце принцесса Уэльская говорила о целительной силе природы и о том, как она принесла ей чувство покоя, пока она восстанавливается после рака. Во время визита в Озерный край она сказала:

"Я считаю, что это очень духовное и очень интенсивное эмоциональное воссоединение, я полагаю, [нахождение] в этих условиях. Возможно, не у всех такие же отношения с природой. Но для меня это так важно как место, где можно сбалансироваться и найти чувство покоя и воссоединения в том, что в противном случае было бы очень занятым миром".

В июле прошлого года Кейт восхваляла мир природы во время визита в Музей естественной истории.

"Я знаю силу природы, которая поддерживает наше развитие и благополучие, как принося нам радость, так и помогая нам сохранять физическое, умственное и духовное здоровье", – делилась она.

Жена принца Уильяма в своем мартовском посте ко Дню матери назвала природу "святилищем".

"В течение прошлого года природа была нашим святилищем. В этот День матери давайте чествовать Мать-природу и осознавать, как наша связь с миром природы может помочь не только взрастить наше внутреннее "я", но и напомнить нам о роли, которую мы играем в богатом полотне жизни", – подчеркнула принцесса Уэльская.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон второй раз подряд пропустила пасхальную службу.