В кепке пекаря и джинсах: Кейт Миддлтон показала кадры из Озерного края (видео)

43-летняя принцесса Уэльская стала героиней нового видео, приуроченного к пасхальным праздникам. В нем есть кадры, снятые во время прогулки Кэтрин у берегов озера Уиндермир в Озерном крае в прошлом месяце с группой скаутов из Камбрии и Стретфорда, Большой Манчестер.

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Соответствующие кадры появились на официальной странице принца и принцессы Уэльских.

Кэтрин является сопрезидентом скаутов с 2020 года. Она пообщалась с главным скаутом Дуэйном Филдсом о важности природного мира и его способности поддерживать здоровье и благополучие людей.

Дуэйн спросил принцессу, пока они шли по лесу: "Когда вы приходите сюда, когда все стрессы и напряжения обычной жизни происходят и вы попадаете в такое место, о чем вы думаете?"

"Я считаю, что это очень духовное и очень интенсивное эмоциональное воссоединение, я полагаю. Возможно, не у всех такие же отношения с природой, но для меня это очень значимо как место, где можно сбалансироваться и найти своего рода чувство покоя и воссоединения в том, что в противном случае было бы очень занятым миром", – сказала она.

Кейт, которая сейчас находится в стадии ремиссии после лечения рака, давно выступает за преимущества проведения времени на природе. Она признавалась, что природа стала "святилищем" для ее семьи после ее диагноза и во время химиотерапии.

Это была первая встреча Кейт и Дуэйна, который возглавил движение скаутов в сентябре прошлого года.

"Что такого фантастического в скаутах, так это то, что у них всегда была одна и та же основа. И все же, несмотря на то, насколько изменился современный мир, на самом деле это все еще находит отклик у стольких молодых людей и имеет для них огромное значение", – заявила будущая королева.

Во время поездки в Озерный край мама троих детей уделила время юным скаутом. Она вместе с детьми в возрасте 10-15 лет рассматривала карту местности.

На Кейт был повседневный свитер цвета овсянки с высоким воротником, куртка-бомбер, джинсы и ботинки. Завершала ансамбль так называемая кепка пекаря. Волосы принцесса Уэльская оставила распущенными.

В настоящее время принц Уильям и Кейт отдыхают от своих королевских обязанностей, пока их дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи – не ходят в школу на пасхальные каникулы.

Ранее Фокус писал, что французское издание показало кадры тайного отдыха Кейт Миддлтон с семьей в Куршевеле.