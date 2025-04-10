Paris-Match показал фото тайного отдыха Кейт Миддлтон с семьей

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и трое их детей – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи – провели семейный отпуск на любимом эксклюзивном французском курорте Куршевель, где надеялись укрыться от любопытных глаз. Это место члены королевской семьи посещают последние 15 лет.

Related video

Однако кадры их отдыха опубликовало издание Paris-Match.

По информации издания, о приезде семьи Уэльских знали только несколько сотрудников курорта. Руководство конфиденциально проинформировало их о том, какими подъемниками может воспользоваться семья. "Нас также попросили быть с ними особенно добрыми. Например, помочь Луи или Шарлотте подняться на подъемник, если это было необходимо, что было на удивление сложным и рискованным маневром!" – рассказал один из инсайдеров.

По данным нескольких источников, во время их пребывания ни один склон не был закрыт.

"Раньше высокопоставленные гости — монархи или их наследники — просили приватизировать часть курорта", — рассказал давний житель, проработавший более 30 лет в Le Chabichou, ресторане изысканной кухни у подножия склонов.

Другой местный житель добавил, что в начале 1980-х годов король Испании Хуан Карлос никогда не пользовался кресельными подъемниками, а вместо этого поднимался на вершину трасс на вертолете.

Что касается Кейт и Уильяма, они всегда старались поддерживать "нормальную" жизнь для своих детей. Прохожие даже заметили Джорджа, играющего возле семейного шале, в то время как его родители наслаждались солнцем на террасе первого этажа, выходящей на часть горнолыжного курорта.

Принц был одет в темные шорты и толстовку с капюшоном, а его жена – в красно-серый свитер с надписью "SKI", напечатанной крупными буквами на груди, и черные спортивные брюки.

"Они очень приземленные", — сказал друг владельца магазина проката лыж, где семья теперь является постоянными клиентами.

В юности Уильям катался на лыжах в Швейцарии или Австрии с родителями и младшим братом Гарри. Но встреча с Кейт познакомила его с красотой Французских Альп, которые она посещала в детстве со своей семьей. С 2010 года пара регулярно возвращается в Куршевель.

Принц и принцесса привили любовь к лыжам всем своим детям, а принц Джордж уже способен составить конкуренцию своему отцу.

Во время отпуска Кейт, которая находится в стадии ремиссии после лечения рака, тоже была замечена на одной из горнолыжных трасс.

В конце их пребывания детский инструктор по лыжам подарил паре бутылку вина.

Семья покинула курорт так же незаметно, как и прибыла.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон относится к принцу Уильяму, как к "четвертому ребенку".