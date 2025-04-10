Paris-Match показав фото таємного відпочинку Кейт Міддлтон із сім'єю

Принц Вільям, Кейт Міддлтон і троє їхніх дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї — провели сімейну відпустку на улюбленому ексклюзивному французькому курорті Куршевель, де сподівалися сховатися від цікавих очей. Це місце члени королівської сім'ї відвідують останні 15 років.

Related video

Однак кадри їхнього відпочинку опублікувало видання Paris-Match.

За інформацією видання, про приїзд сім'ї Вельських знали тільки кілька співробітників курорту. Керівництво конфіденційно поінформувало їх про те, якими підйомниками може скористатися сім'я. "Нас також попросили бути з ними особливо добрими. Наприклад, допомогти Луї або Шарлотті піднятися на підйомник, якщо це було необхідно, що було напрочуд складним і ризикованим маневром!" — розповів один з інсайдерів.

За даними кількох джерел, під час їхнього перебування жоден схил не був закритий.

"Раніше високопоставлені гості — монархи або їхні спадкоємці — просили приватизувати частину курорту", — розповів давній мешканець, який пропрацював понад 30 років у Le Chabichou, ресторані вишуканої кухні біля підніжжя схилів.

Інший місцевий житель додав, що на початку 1980-х років король Іспанії Хуан Карлос ніколи не користувався крісельними витягами, а натомість піднімався на вершину трас на вертольоті.

Що стосується Кейт і Вільяма, вони завжди намагалися підтримувати "нормальне" життя для своїх дітей. Перехожі навіть помітили Джорджа, який грався біля сімейного шале, тоді як його батьки насолоджувалися сонцем на терасі першого поверху, що виходить на частину гірськолижного курорту.

Принц був одягнений у темні шорти і толстовку з капюшоном, а його дружина — у червоно-сірий светр із написом "SKI", надрукованим великими літерами на грудях, і чорні спортивні штани.

"Вони дуже приземлені", — сказав друг власника магазину прокату лиж, де родина тепер є постійними клієнтами.

В юності Вільям катався на лижах у Швейцарії або Австрії з батьками і молодшим братом Гаррі. Але зустріч з Кейт познайомила його з красою Французьких Альп, які вона відвідувала в дитинстві зі своєю сім'єю. З 2010 року пара регулярно повертається в Куршевель.

Принц і принцеса прищепили любов до лиж усім своїм дітям, а принц Джордж уже здатний скласти конкуренцію своєму батькові.

Під час відпустки Кейт, яка перебуває в стадії ремісії після лікування раку, теж була помічена на одній з гірськолижних трас.

Наприкінці їхнього перебування дитячий інструктор з лиж подарував парі пляшку вина.

Сім'я покинула курорт так само непомітно, як і прибула.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон ставиться до принца Вільяма, як до "четвертої дитини".