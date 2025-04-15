У кепці пекаря і джинсах: Кейт Міддлтон показала кадри з Озерного краю (відео)

43-річна принцеса Уельська стала героїнею нового відео, приуроченого до великодніх свят. У ньому є кадри, зняті під час прогулянки Кетрін біля берегів озера Віндермір в Озерному краї минулого місяця з групою скаутів з Камбрії і Стретфорда, Великий Манчестер.

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Відповідні кадри з'явилися на офіційній сторінці принца і принцеси Уельських.

Кетрін є співпрезиденткою скаутів з 2020 року. Вона поспілкувалася з головним скаутом Двейном Філдсом про важливість природного світу та його здатності підтримувати здоров'я і благополуччя людей.

Двейн запитав принцесу, поки вони йшли лісом: "Коли ви приходите сюди, коли всі стреси і напруги звичайного життя відбуваються і ви потрапляєте в таке місце, про що ви думаєте?"

"Я вважаю, що це дуже духовне і дуже інтенсивне емоційне возз'єднання, я вважаю. Можливо, не у всіх такі ж стосунки з природою, але для мене це дуже значуще як місце, де можна збалансуватися і знайти своєрідне відчуття спокою і возз'єднання в тому, що в іншому разі було б дуже зайнятим світом", — сказала вона.

Кейт, яка зараз перебуває у стадії ремісії після лікування раку, давно виступає за переваги проведення часу на природі. Вона зізнавалася, що природа стала "святилищем" для її сім'ї після її діагнозу і під час хіміотерапії.

Це була перша зустріч Кейт і Двейна, який очолив рух скаутів у вересні минулого року.

"Що такого фантастичного в скаутах, то це те, що в них завжди була одна й та сама основа. І все ж, незважаючи на те, наскільки змінився сучасний світ, насправді це все ще знаходить відгук у стількох молодих людей і має для них величезне значення", — заявила майбутня королева.

Під час поїздки в Озерний край мама трьох дітей приділила час юним скаутам. Вона разом із дітьми віком 10-15 років розглядала карту місцевості.

На Кейт був повсякденний светр кольору вівсянки з високим коміром, куртка-бомбер, джинси і черевики. Завершувала ансамбль так звана кепка пекаря. Волосся принцеса Вельська залишила розпущеним.

Наразі принц Вільям і Кейт відпочивають від своїх королівських обов'язків, поки їхні діти – принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї – не ходять до школи на великодні канікули.

Раніше Фокус писав, що французьке видання показало кадри таємного відпочинку Кейт Міддлтон із сім'єю в Куршевелі.