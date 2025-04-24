Астрологиня розповіла, що чекає на Кейт Міддлтон у 2025 році

Довірена астрологиня покійної принцеси Діани Деббі Франк передбачила, до чого потрібно готуватися Кейт Міддлтон після одного з найскладніших періодів у її житті.

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Цією інформацією вона поділилася з Hello.

За її словами, майбутня королева "піднімається на вершину" і "підкорює свою власну духовну гору", одночасно відкриваючи для себе силу природи.

Під час візиту Кейт на озера нам уперше дозволили вийти за межі оксамитового каната самодисциплінованого, зрілого і стійкого зовнішнього вираження її сонячного знака Козерога. Козеріг — земний знак, відомий своєю приземленістю і близькістю до світу природи і п'яти почуттів. Очевидно, Кейт відчуває, що відпочинок на свіжому повітрі омолоджує її. Але більше того, її Місяць у чутливому Раку потребує емоційного зв'язку з особистими і природними енергіями, що живлять її душу — ще краще, коли вона може включити в цей досвід молодих людей або своїх дітей. Це розуміння показує, що Кейт не тільки піднімається на вершину, як істинний Козеріг, а й підіймається на свою власну духовну гору і в процесі переживає духовне відродження", — каже Деббі.

Франк додала, що Кейт увійшла у своє власне духовне вознесіння, що є більш глибокою метою народження під знаком Козерога.

"Вона також відкриває для себе поживну силу природи для духовної та особистої підтримки — коштовність, яку вона передає іншим. Протягом наступного року Юпітер освітить здатність Кейт до радості через підтримання цієї духовної сторони себе. Ми, ймовірно, отримаємо більше проблисків у її значущій особистій подорожі", — підкреслила астрологиня.

Раніше цього місяця принцеса Уельська говорила про цілющу силу природи і про те, як вона принесла їй відчуття спокою, поки вона відновлюється після раку. Під час візиту в Озерний край вона сказала:

"Я вважаю, що це дуже духовне і дуже інтенсивне емоційне возз'єднання, я вважаю, [знаходження] в цих умовах. Можливо, не у всіх такі ж стосунки з природою. Але для мене це так важливо як місце, де можна збалансуватися і знайти почуття спокою і возз'єднання в тому, що в іншому разі було б дуже зайнятим світом".

У липні минулого року Кейт вихваляла світ природи під час візиту до Музею природної історії.

"Я знаю силу природи, яка підтримує наш розвиток і благополуччя, як приносячи нам радість, так і допомагаючи нам зберігати фізичне, розумове і духовне здоров'я", — ділилася вона.

Дружина принца Вільяма у своєму березневому пості до Дня матері назвала природу "святилищем".

"Протягом минулого року природа була нашим святилищем. У цей День матері вшановуймо Матір-природу й усвідомлюймо, як наш зв'язок зі світом природи може допомогти не тільки плекати наше внутрішнє "я", а й нагадати нам про роль, яку ми відіграємо в багатому полотні життя", — наголосила принцеса Уельська.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон вдруге поспіль пропустила великодню службу.