Кейт Міддлтон вдруге поспіль пропустила великодню службу: що сталося цього разу

Члени британської королівської сім'ї відвідали традиційну великодню недільну службу у Віндзорському замку, однак серед них не було принца і принцеси Уельських. Кейт Міддлтон, яка торік пропустила заходи через лікування раку, цього разу чимало стривожила прихильників своєю відсутністю.

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Про це пише Mirror.

На службі в каплиці Святого Георгія були король Чарльз і королева Камілла, принцеса Анна і герцог та герцогиня Единбурзькі, принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці, син герцога та герцогині Единбурзьких Джеймс — граф Вессекський, принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк. З'явився на публіці і скандальний принц Ендрю зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон. Ні принц Вільям, ні Кейт Міддлтон, ні їхні троє дітей Сандрінгем не відвідали.

Члени королівської сім'ї прибувають на великодню службу в Сандрінгемі

За інформацією джерела, майбутні король і королева не були присутні, оскільки вони проводять вихідні з дітьми в Норфолку:

"Принц Вільям повідомив королю про свій намір пропустити щорічну зустріч, щоб насолодитися тривалішим часом як сім'я на Великдень. Вони вирішили провести час разом як сім'я, перш ніж діти повернуться до школи".

Монарх погодився, щоб пара провела великодні канікули зі своєю сім'єю.

Раніше цього тижня принцеса Кетрін розповіла, що вона відчуває "глибоке духовне та інтенсивне емоційне возз'єднання", проводячи час на природі, що дає їй "відчуття спокою" в "дуже метушливому світі".

Про це вона розповіла в передпасхальному відео, яке опублікував Кенсингтонський палац. До нього увійшли кадри, зняті, коли принцеса відвідала групу скаутів з Камбрії і Стретфорда, Великий Манчестер, і прогулялася з їхнім главою Двейном Філдсом біля берегів озера Віндермір в Озерному краї минулого місяця.

Принцеса давно пропагує переваги перебування на природі, раніше розповідаючи, як природа стала "святилищем" її сім'ї і як вона жадала перебувати на сонці після свого діагнозу і під час лікування хіміотерапією.

Нещодавно Вільям і Кейт повернулися із закордонної відпустки зі своїми трьома дітьми: принцом Джорджем (11 років), дев'ятирічною принцесою Шарлоттою і шестирічним принцом Луї, 6 років. Сім'я насолоджувалася тижнем у Куршевелі, престижному гірськолижному курорті у Французьких Альпах. Після того, як фотографії їхньої сімейної відпустки з'явилися у французькому журналі, це викликало гнів Кенсингтонського палацу.

Раніше Фокус писав, що принц Вільям і Кейт Міддлтон не хочуть "проблем" Гаррі для Луї та Шарлотти