Кейт Миддлтон второй раз подряд пропустила пасхальную службу: что случилось теперь

Члены британской королевской семьи посетили традиционную пасхальную воскресную службу в Виндзорском замке, однако среди них не было принца и принцессы Уэльских. Кейт Миддлтон, которая в прошлом году пропустила мероприятия из-за лечения рака, в этот раз немало встревожила поклонников своим отсутствием.

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Об этом пишет Mirror.

На службе в в часовне Святого Георгия были король Чарльз и королева Камилла, принцесса Анна и герцог и герцогиня Эдинбургские, принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци, сын герцога и герцогини Эдинбургских Джеймс — граф Уэссекский, принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк. Появился на публике и скандальный принц Эндрю со своей бывшей женой Сарой Фергюсон.Ни принц Уильям, ни Кейт Миддлтон, ни их трое детей Сандрингем не посетили.

Члены королевской семьи прибывают на пасхальную службу в Сандрингеме

По информации источника, будущие король и королева не присутствовали, поскольку они проводят выходные с детьми в Норфолке:

"Принц Уильям сообщил королю о своем намерении пропустить ежегодную встречу, чтобы насладиться более продолжительным временем как семья на Пасху. Они решили провести время вместе как семья, прежде чем дети вернутся в школу".

Король согласился, чтобы пара провела пасхальные каникулы со своей семьей.

Ранее на этой неделе принцесса Кэтрин рассказала, что она испытывает "глубокое духовное и интенсивное эмоциональное воссоединение", проводя время на природе, что дает ей "чувство покоя" в "очень суетливом мире".

Об этом она рассказала в предпасахльном видео, которое опубликовал Кенсингтонский дворец. В него вошли кадроы, снятые, когда принцесса посетила группу скаутов из Камбрии и Стретфорда, Большой Манчестер, и прогулялась с их главой Дуэйном Филдсом у берегов озера Уиндермир в Озерном крае в прошлом месяце.

Принцесса давно пропагандирует преимущества пребывания на природе, ранее рассказывая, как природа стала "святилищем" ее семьи и как она жаждала находиться на солнце после своего диагноза и во время лечения химиотерапией.

Недавно Уильям и Кейт вернулись с заграничного отпуска со своими тремя детьми: принцем Джорджем (11 лет), девтятилетней принцессой Шарлоттой и шестилетним принцем Луи, 6 лет. Семья наслаждалась неделей в Куршевеле, престижном горнолыжном курорте во Французских Альпах. После того, как фотографии их семейного отпуска появились во французском журнале, это вызвало гнев Кенсингтонского дворца.

Ранее Фокус писал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят "проблем" Гарри для Луи и Шарлотты