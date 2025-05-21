Кейт Міддлтон уперше за два роки з'явилася на садовій вечірці в Букінгемському палаці (фото)

У Букінгемському палаці відбулася традиційна Королівська садова вечірка, на якій вперше з 2023 року з'явилася Кейт Міддлтон. Минулого року вона пропустила захід через боротьбу з раком.

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Про це пише Hello.

Майбутня королева прийшла в супроводі чоловіка, принца Вільяма. Для заходу вона вибрала елегантну сукню-пальто від Emilia Wickstead кольору олії з глибоким вирізом, структурованими плечима і деталлю-обгорткою на талії. Струмлива спідниця сукні міді злегка розкльошилася, коли Кейт пройшла по траві, щоб привітати гостей.

Вона доповнила сонячний образ прямокутним клатчем з рафії, замшевими бежевими туфлями-човниками і кремовим капелюхом від Philip Treacy. з рафії з жовтою розеткою, що прикрашає один бік.

Волосся Кетрін було укладене в закручений низький пучок, а в якості прикрас вона одягла ті ж звисаючі діамантові сережки-джолуді, які носила на своєму весіллі з принцом Вільямом 29 квітня 2011 року. На пальці у неї блищала обручка з сапфіром і діамантами, що раніше належала принцесі Діані.

Принц Вільям красувався в пудрово-блакитному жилеті, небесно-блакитній сорочці з білим коміром, сірих штанах і червоній краватці. Він одягнув довге чорне пальто і високий чорний капелюх-циліндр, а також чорні туфлі і доповнив ансамбль годинником.

Компанію членам королівської сім'ї склали принц Едвард, герцог Единбурзький, і його дружина Софі, герцогиня Единбурзька, принцеса Євгенія і Зара Тіндалл.

Після прибуття Вільям і Кейт встали нагорі сходинок саду, щоб послухати національний гімн, перш ніж розчинитися в натовпі.

Під час спілкування з гостями Кейт поговорила з дев'ятирічним Матео, молодшим братом дівчини-фотографа Ліз Гаттон, яка померла в 17 років від раку. Він подарував принцесі Уельській дві жовті іграшки Jellycat у формі лимонного пирога і маринованої цибулі.

Серед інших учасників були Стівен Френк, який пережив Голокост і якого Кейт сфотографувала 2020 року на відзначення 75-ї річниці завершення Голокосту, і молодий волонтер Тоні Гаджелл.

"Мені здається, що тепер ми старі друзі. Радісно бачити, що ви маєте такий гарний вигляд", — сказала Кейт, обійнявши Френка.

Історія королівських садових вечірок

Садові вечірки проводять у Букінгемському палаці з 1860-х років, коли королева Вікторія почала проводити так звані "сніданки", хоча вони відбувалися в другій половині дня.

Щороку Віндзори запрошують понад 30 000 представників громадськості на свої вечірки в саду — три з них відбуваються в Букінгемському палаці, а одна — в Голірудському.

Гості шикуються в чергу в чайних наметах і займають свої місця на сусідніх стільцях, і на кожній вечірці споживається близько 27 000 чашок чаю, 20 000 сендвічів і 20 000 шматочків торта.

Йомени гвардії, одягнені у свої червоно-золоті церемоніальні костюми, беруть участь у заходах, і люди можуть вільно прогулюватися великими просторами садів, поки військовий оркестр грає фонову музику.

Вечірки в саду — це важливий спосіб для монархів поспілкуватися з широким колом людей з усіх прошарків суспільства, кожен з яких зробив щось важливе і корисне для інших людей. Імена для списку гостей висуваються урядом, збройними силами та різними благодійними організаціями.

Що стосується дрес-коду, то чоловіки зобов'язані бути в костюмах, а жінки — в сукнях і капелюшках.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон пішла по стопах королеви Єлизавети II. Ми також розповідали, що принцеса Уельська сказала своїм дітям на балконі Букінгемського палацу.