Прозорий натяк: Кейт Міддлтон пішла стопами королеви Єлизавети II

43-річна принцеса Уельська Кетрін разом з чоловіком Вільямом відвідала концерт, присвячений Дню Перемоги, з'явившись на публіці в шикарному монохромному ансамблі.

Про це пише Hello.

На майбутній королеві була біла сукня-блейзер Self Portrait за 400 фунтів стерлінгів, яка передає старий голлівудський гламур. Вона пошита з букле, шифону і тонкого мережива і, на перший погляд, виглядає як два окремі предмети одягу. У цьому вбранні, до речі, вона з'являлася у 2021 і 2022 роках.

Кейт вирішила доповнити свій образ перловими сережками і намистом від Сьюзан Каплан, талановитого ювеліра, який також відповідав за аксесуари королівської сім'ї, коли вона відвідала Меморіальну службу з Голокосту в січні.

"Ми пишаємося тим, що принцеса Уельська вирішила одягнути наші сережки і намисто на концерт на честь Дня Перемоги в Horse Guards Parade, що відзначає 80-ту річницю Дня Перемоги в Європі", – написала в пості в Instagram Сьюзан.

Навмисно чи випадково, але Кетрін переймає любов до намиста з перлами від покійної королеви Єлизавети II, яка все життя носила кілька ниток перлів на шиї, лише інколи міняючи їх на діаманти на державних заходах і зустрічах.

Кейт прибрала свої хвилясті шоколадно-коричневі локони назад і закріпила їх чорною шпилькою-бантом за 20 фунтів стерлінгів з одного з її улюблених магазинів Jigsaw. Вона вперше одягла великий чорний оксамитовий бант у грудні минулого року на службу на честь Королівського фонду у Вестмінстерському абатстві.

Вона доповнила свій вишуканий ансамбль туфлями на підборах тілесного кольору і чорною сумкою Chanel через плече із золотистими металевими деталями.

На концерті було представлено номери, що відсилають до історичних святкувань 80-річної давності, звучала музика тієї епохи, а також історії ветеранів Другої світової війни. У залі були присутні 12 000 осіб.

Серед запрошених артистів були актори мюзиклу часів Другої світової війни Operation Mincemeat, легенда Вест-Енду Саманта Баркс, яка запропонує свою потужну інтерпретацію We'll Meet Again, а також Флер Іст, Келум Скотт, Джон Ньюман, The Darkness, Toploader і Том Вокер. В іншому місці Браян Кокс, відомий за своєю роллю у фільмі "Спадкоємці", представив зворушливу реконструкцію культової військової промови Вінстона Черчилля.

Також перед гостями, серед яких були король і королева, виступили Джоан Коллінз, Мері Беррі та Шейла Хенкок.

Концерт став другим заходом за участю Кейт цього дня. Вранці вона приєдналася до членів королівської сім'ї на службі подяки, присвяченій 80-й річниці Дня Перемоги у Вестмінстерському абатстві.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон сказала зробити своїм дітям на балконі Букінгемського палацу.