Прозрачный намек: Кейт Миддлтон пошла по стопам королевы Елизаветы II

43-летняя принцесса Уэльская Кэтрин вместе с мужем Уильямом посетила концерт, посвященный Дню Победы, появившись на публике в шикарном монохромном ансамбле.

Об этом пишет Hello.

На будущей королеве было белое платье-блейзер Self Portrait за ​​400 фунтов стерлингов, которое передает старый голливудский гламур. Оно сшито из букле, шифона и тонкого кружева и на первый взгляд выглядит как два отдельных предмета одежды. В этом наряде, кстати, она появлялась в 2021 и 2022 годах.

Кейт решила дополнить свой образ жемчужными серьгами и ожерельем от Сьюзан Каплан, талантливого ювелира, который также отвечал за аксессуары королевской семьи, когда она посетила Мемориальную службу по Холокосту в январе.

"Мы гордимся тем, что принцесса Уэльская решила надеть наши серьги и ожерелье на концерт в честь Дня Победы в Horse Guards Parade, отмечающий 80-ю годовщину Дня Победы в Европе", – написала в посте в Instagram Сьюзан.

Намеренно или случайно, но Кэтрин перенимает любовь к жемчужным ожерельям от покойной королевы Елизаветы II, которая всю жизнь носила несколько нитей жемчуга на шее, только иногда меняя его на бриллианты на государственных мероприятиях и встречах.

Кейт убрала свои волнистые шоколадно-коричневые локоны назад и закрепила их черной заколкой-бантом за 20 фунтов стерлингов из одного из ее любимых магазинов Jigsaw. Она впервые надела большой черный бархатный бант в декабре прошлого года на службу в честь Королевского фонда в Вестминстерском аббатстве.

Она дополнила свой изысканный ансамбль туфлями на каблуке телесного цвета и черной сумкой Chanel через плечо с золотистыми металлическими деталями.

На концерте были представлены номера, отсылающие к историческим празднованиям 80-летней давности, звучала музыка той эпохи, а также истории ветеранов Второй мировой войны. В зале присутствовало 12 000 человек.

Среди приглашенных артистов были актеры мюзикла времен Второй мировой войны Operation Mincemeat, легенда Вест-Энда Саманта Баркс, которая предложит свою мощную интерпретацию We'll Meet Again, а также Флер Ист, Кэлум Скотт, Джон Ньюман, The Darkness, Toploader и Том Уокер. В другом месте Брайан Кокс, известный по своей роли в фильме "Наследники", представил трогательную реконструкцию культовой военной речи Уинстона Черчилля.

Также перед гостями, среди которых были король и королева, выступили Джоан Коллинз, Мэри Берри и Шейла Хэнкок.

Концерт стал вторым мероприятием с участием Кейт в этот день. Утром она присоединилась к членам королевской семьи на службе благодарения, посвященной 80-й годовщине Дня Победы в Вестминстерском аббатстве.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон сказала сделать своим детям на балконе Букингемского дворца.