Связь поколений: Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах принцессы Дианы (фото)

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон присоединилась к королевской семье в Вестминстерском аббатстве на службе по случаю празднования 80-й годовщины Дня победы, дня чествования окончания Второй мировой войны в Европе. На мероприятие жена будущего короля, принца Уильяма, пришла в серьгах его покойной матери, принцессы Дианы.

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Об этом пишет Page Six.

На церемонию Миддлтон пришла в черно-белом платье в горошек с длинными рукавами от Alessandra Rich, водолазке с затянутой талией.

Супруга принца Уэльского сочетала платье миди с черной шляпкой от Juliette Botterill, туфлями-лодочками Ralph Lauren ($750), сумочкой Demellier и особой парой жемчужных сережек.

Королевская семья посетила празднование по случаю Дня победы в Европе

Кейт Миддлтон продемонстрировала свои любимые серьги с жемчугом — семейную реликвию, которая когда-то принадлежала принцессе Диане.

Покойная принцесса Уэльская часто носила украшение.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон, нынешняя принцесса Уэльская, часто чтит память принцессы Дианы, надевая ее украшения на важные события. Эти ювелирные изделия не только имеют историческую ценность, но и символизируют связь между поколениями в королевской семье Великобритании.

Самое известное украшение — 12-каратный цейлонский сапфир, окруженный 14 бриллиантами, установленный в 18-каратном белом золоте. Диана выбрала это кольцо в 1981 году, а в 2010 принц Уильям подарил его Кейт во время помолвки.

Кейт Миддлтон с обручальным кольцом Фото: Getty Images

Напомним, читательница по губам расшифровала инструкцию из трех слов Кейт Миддлтон принцессе Шарлотте и принцу Луи, когда те посетили празднование по случаю 80-го Дня победы в Европе.

Также Фокус писал о появлении на балконе Букингемского дворца Кейт Миддлтон и принца Уильяма с тремя их детьми. Семья Уэльских посетила парад ко Дню победы.