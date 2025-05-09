Связь поколений: Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах принцессы Дианы (фото)
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон присоединилась к королевской семье в Вестминстерском аббатстве на службе по случаю празднования 80-й годовщины Дня победы, дня чествования окончания Второй мировой войны в Европе. На мероприятие жена будущего короля, принца Уильяма, пришла в серьгах его покойной матери, принцессы Дианы.
Об этом пишет Page Six.
На церемонию Миддлтон пришла в черно-белом платье в горошек с длинными рукавами от Alessandra Rich, водолазке с затянутой талией.
Супруга принца Уэльского сочетала платье миди с черной шляпкой от Juliette Botterill, туфлями-лодочками Ralph Lauren ($750), сумочкой Demellier и особой парой жемчужных сережек.
Кейт Миддлтон продемонстрировала свои любимые серьги с жемчугом — семейную реликвию, которая когда-то принадлежала принцессе Диане.
Покойная принцесса Уэльская часто носила украшение.
Кейт Миддлтон, нынешняя принцесса Уэльская, часто чтит память принцессы Дианы, надевая ее украшения на важные события. Эти ювелирные изделия не только имеют историческую ценность, но и символизируют связь между поколениями в королевской семье Великобритании.
Самое известное украшение — 12-каратный цейлонский сапфир, окруженный 14 бриллиантами, установленный в 18-каратном белом золоте. Диана выбрала это кольцо в 1981 году, а в 2010 принц Уильям подарил его Кейт во время помолвки.
Напомним, читательница по губам расшифровала инструкцию из трех слов Кейт Миддлтон принцессе Шарлотте и принцу Луи, когда те посетили празднование по случаю 80-го Дня победы в Европе.
Также Фокус писал о появлении на балконе Букингемского дворца Кейт Миддлтон и принца Уильяма с тремя их детьми. Семья Уэльских посетила парад ко Дню победы.