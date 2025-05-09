Звʼязок поколінь: Кейт Міддлтон вийшла у світ у сережках принцеси Діани (фото)
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон приєдналася до королівської родини у Вестмінстерському абатстві на службі з нагоди святкування 80-ї річниці Дня перемоги, дня вшанування закінчення Другої світової війни в Європі. На захід дружина майбутнього короля, принца Вільяма, прийшла в сережках його покійної матері, принцеси Діани.
Про це пише Page Six.
На церемонію Міддлтон прийшла в чорно-білій сукні в горошок з довгими рукавами від Alessandra Rich, водолазці із затягнутою талією.
Дружина принца Уельського поєднала сукню міді з чорним капелюшком від Juliette Botterill, туфлями-човниками Ralph Lauren ($750), сумочкою Demellier і особливою парою перлинних сережок.
Кейт Міддлтон продемонструвала свої улюблені сережки з перлинами — сімейну реліквію, яка колись належала принцесі Діані.
Покійна принцеса Уельська часто носила прикрасу.
Кейт Міддлтон, нинішня принцеса Уельська, часто вшановує пам’ять принцеси Діани, одягаючи її прикраси на важливі події. Ці ювелірні вироби не лише мають історичну цінність, а й символізують зв’язок між поколіннями в королівській родині Великої Британії.
Найвідоміша прикраса — 12-каратний цейлонський сапфір, оточений 14 діамантами, встановлений у 18-каратному білому золоті. Діана обрала цю обручку у 1981 році, а в 2010 принц Вільям подарував її Кейт під час заручин.
Нагадаємо, читачка по губах розшифрувала інструкцію з трьох слів Кейт Міддлтон принцесі Шарлотті та принцу Луї, коли ті відвідали святкування з нагоди 80-го Дня перемоги в Європі.
Також Фокус писав про появу на балконі Букінгемського палацу Кейт Міддлтон та принца Вільяма з трьома їхніми дітьми. Родина Уельських відвідала парад до Дня перемоги.