Звʼязок поколінь: Кейт Міддлтон вийшла у світ у сережках принцеси Діани (фото)

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон приєдналася до королівської родини у Вестмінстерському абатстві на службі з нагоди святкування 80-ї річниці Дня перемоги, дня вшанування закінчення Другої світової війни в Європі. На захід дружина майбутнього короля, принца Вільяма, прийшла в сережках його покійної матері, принцеси Діани.

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Про це пише Page Six.

На церемонію Міддлтон прийшла в чорно-білій сукні в горошок з довгими рукавами від Alessandra Rich, водолазці із затягнутою талією.

Дружина принца Уельського поєднала сукню міді з чорним капелюшком від Juliette Botterill, туфлями-човниками Ralph Lauren ($750), сумочкою Demellier і особливою парою перлинних сережок.

Королівська родина відвідала святкування з нагоди Дня перемоги в Європі

Кейт Міддлтон продемонструвала свої улюблені сережки з перлинами — сімейну реліквію, яка колись належала принцесі Діані.

Покійна принцеса Уельська часто носила прикрасу.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон, нинішня принцеса Уельська, часто вшановує пам’ять принцеси Діани, одягаючи її прикраси на важливі події. Ці ювелірні вироби не лише мають історичну цінність, а й символізують зв’язок між поколіннями в королівській родині Великої Британії.

Найвідоміша прикраса — 12-каратний цейлонський сапфір, оточений 14 діамантами, встановлений у 18-каратному білому золоті. Діана обрала цю обручку у 1981 році, а в 2010 принц Вільям подарував її Кейт під час заручин.

Кейт Міддлтон з обручкою Фото: Getty Images

Нагадаємо, читачка по губах розшифрувала інструкцію з трьох слів Кейт Міддлтон принцесі Шарлотті та принцу Луї, коли ті відвідали святкування з нагоди 80-го Дня перемоги в Європі.

Також Фокус писав про появу на балконі Букінгемського палацу Кейт Міддлтон та принца Вільяма з трьома їхніми дітьми. Родина Уельських відвідала парад до Дня перемоги.