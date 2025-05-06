Кейт Міддлтон та принц Вільям вивели підрослих дітей на балкон Букінгемського палацу (фото)

Принц Вільям і Кейт Міддлтон разом зі своїми трьома дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї, приєдналися до королівської родини Великої Британії, щоб відзначити 80-ту річницю Дня перемоги в Європі.

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Про це пише People.

Троє дітей принца та принцеси Уельської, принц Джордж (11 років), принцеса Шарлотта (10 років) та принц Луї (7 років), вийшли на рідкісну спільну появу разом зі своїми батьками на честь Дня Перемоги в Європі 5 травня.

Діти майбутнього британського короля виглядали підрослими, коли йшли з мамою й татом під час параду – на честь закінчення Другої світової війни – де вони вітали ветеранів.

Король Чарльз ІІІ, королева Камілла, принц Вільям, Кейт Міддлтон, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї Фото: Getty Images

Маленька Шарлотта була одягнена в синю сукню-пальто, а Джордж і Луї – у сині ділові костюми. Їхня мама, Кейт Міддлтон, продемонструвала бордову сукню-пальто з елегантним капелюшком. А принц Вільям, майбутній король, одягнув військову форму.

Завершуючи свою прогулянку, Уельські приєдналися до короля Чарльза III, королеви Камілли та інших членів королівської родини на балконі Букінгемського палацу для традиційного прольоту британської авіації.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї Фото: Getty Images

Що стосується Шарлотти, то її поява відбулася через три дні після того, як її батьки відсвяткували її 10-й день народження, опублікувавши новий портрет. Поряд із фотографією, на якій вона сяє посмішкою, Вільям і Кейт написали: "З 10-річчям, принцесо Шарлотто!"

За тиждень до цього родина відзначила день народження маленького Луї, 23 квітня, опублікувавши портрет, на якому він сяяв "беззубою" посмішкою, а також підпис: "Вітаємо принца Луї з його 7-м днем ​​народження!"

Нагадаємо, принц Гаррі заговорив про примирення з королівською родиною після років відчуження. Напередодні в герцога остаточно забрали державну охорону.

Також Фокус писав про бажання принца Вільяма позбавити Меган Маркл королівського титулу. Майбутньому королю не подобається використання монарших заслуг у приватному бізнесі.