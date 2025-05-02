Принц Гаррі не отримає держохорону: тепер він хоче повернутися в королівську сім'ю (відео)

Принц і герцог Сассекський Гаррі програв суд про надання йому охорони коштом бюджету Великої Британії. Свою поразку він назвав "типовою підставою істеблішменту".

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В інтерв'ю ВВС у Каліфорнії він заявив про бажання помиритися з сім'єю і поскаржився, що його батько з ним не розмовляє. Тим часом сам Гаррі вже "всіх пробачив".

Принц Гаррі каже, що не просив у батька допомогти йому з охороною

Герцог Сассекський домагався надання охорони за державний кошт у разі його перебування у Великій Британії. Британський апеляційний суд остаточно відхилив позов.

Тепер він наполягає, що охорона — необхідний захід для безпеки. Судова відмова означає неможливість його повернення на батьківщину з родиною.

"Поки що я не можу уявити собі ситуацію, за якої зможу повернути до Великої Британії свою дружину і дітей", — повідомив він.

При цьому Гаррі стверджує, що не просив батька допомогти йому в наданні охорони. Герцог поскаржився, що тепер король Карл не хоче з ним розмовляти через "історію з охороною".

"Я ніколи не просив його втручатися. Я просив його не заважати, щоб експерти могли виконати свою роботу", — зазначив він.

Його також запитали, чи сумує він за Великою Британією. Він відповів, що завжди любив свою країну, попри те, що зробили деякі її жителі.

"Я думаю, дуже сумно, що я не зможу показати своїм дітям свою батьківщину", — зауважив він.

Принца Гаррі та його дружину Меган Маркл відсторонили від королівських обов'язків

Букінгемський палац 18 січня 2020 року офіційно усунув принца Гаррі та його дружину Меган Маркл від виконання королівських обов'язків і позбавив їх державного фінансування.

За фактом Гаррі та Меган не позбулися королівських титулів і залишаються членами королівської сім'ї. Однак на держрівні вони не представляють королеву Єлизавету II, їх не іменуватимуть королівськими височествами.

Принц Гаррі заявляв, що не в змозі забезпечити охорону сім'ї власним коштом, а після сварки з королівською сім'єю у нього нібито з'явилися підстави побоюватися за безпеку.

Гаррі висловив розчарування рішенням апеляційного суду і звинуватив сім'ю у впливі на такий результат подій.

Нагадаємо, британські ЗМІ писали про бажання принца Вільяма позбавити Меган Маркл і принца Гаррі їхніх титулів. За словами джерел Daily Beast, Вільям ненавидить і зневажає Гаррі та Меган.

Раніше стало відомо про погіршення стосунків принца Гаррі з батьком, королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Монарх нібито спеціально уникає свого молодшого сина.