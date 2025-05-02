Принц Гарри не получит госохрану: теперь он хочет вернуться в королевскую семью (видео)

Принц и герцог Сассекский Гарри проиграл суд о предоставлении ему охраны за счет бюджета Великобритании. Свое поражение он назвал "типичной подставой истеблишмента".

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В интервью ВВС в Калифорнии он заявил о желании помириться с семьей и пожаловался, что его отец с ним не разговаривает. Тем временем сам Гарри уже "всех простил".

Принц Гарри говорит, что не просил у отца помочь ему с охраной

Герцог Сассекский добивался предоставления охраны за государственный счет в случае его нахождения в Великобритании. Британский апелляционный суд окончательно отклонил иск.

Теперь он настаивает, что охрана — необходимая мера для безопасности. Судебный отказ означает невозможность его возврата на родину с семьей.

"Пока я не могу представить себе ситуацию, при которой смогу вернуть в Великобританию свою жену и детей", — сообщил он.

При этом Гарри утверждает, что не просил отца помочь ему в предоставлении охраны. Герцог пожаловался, что теперь король Карл не хочет с ним разговаривать из-за "истории с охраной".

"Я никогда не просил его вмешиваться. Я просил его не мешать, чтобы эксперты могли выполнить свою работу", — отметил он.

Его также спросили, скучает ли он по Великобритании. Он ответил, что всегда любил свою страну, несмотря на то, что сделали некоторые ее жители.

"Я думаю, очень грустно, что я не смогу показать своим детям свою родину", — заметил он.

Принца Гарри и его жену Меган Маркл отстранили от королевских обязанностей

Букингемский дворец 18 января 2020 года официально отстранил принца Гарри и его жену Меган Маркл от выполнения королевских обязанностей и лишил их государственного финансирования.

По факту Гарри и Меган не лишились королевских титулов и остаются членами королевской семьи. Однако на госуровне они не представляют королеву Елизавету II, их не будут именовать королевскими высочествами.

Принц Гарри заявлял, что не в состоянии обеспечить охрану семьи за свой счет, а после ссоры с королевской семьей у него якобы появились основания опасаться за безопасность.

Гарри выразил разочарованность решением апелляционного суда и обвинил семью во влиянии на такой исход событий.

Напомним, британские СМИ писали о желании принца Уильяма лишить Меган Маркл и принца Гарри их титулов. По словам источников Daily Beast, Уильям ненавидит и презирает Гарри и Меган.

Ранее стало известно об ухудшении отношений принца Гарри с отцом, королем Великобритании Чарльзом ІІІ. Монарх якобы специально избегает своего младшего сына.