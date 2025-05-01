Принц Уильям лишит Меган Маркл титула, когда станет королем: почему он в ярости, — СМИ

Разъяренный принц Уильям, как сообщается, планирует лишить Меган Маркл и принца Гарри их титулов Их Королевского Высочества, как только унаследует британский трон после отца, короля Чарльза III.

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Об этом пишет Daily Beast.

"Чарльз, возможно, и будет рад с этим мириться, но Уильям не будет", — сказал инсайдер, имея в виду использование Меган титула в бизнесе, в частности при продаже дорогого варенья.

Более того, по словам источников, Уильям ненавидит и презирает Гарри и Меган "каждой костью своего тела". Будущий король Великобритании считает, что брат и его жена предали все, за что выступает монаршая семья, и мысль о том, что они используют свой королевский статус как визитную карточку, злит принца Уэльского.

Источник утверждает, что Меган Маркл нарушает соглашение с покойной королевой Елизаветой II, используя титул Ее Королевского Высочества, что означает для продвижения своего личного бренда As Ever.

Накануне появились новости о том, что герцогиня Сассекская ранее подписала подарочную корзину, содержащую "домашний клубничный соус", для ведущего Джейми Керна Лимы, титулом Ее Королевского Высочества.

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Друг принца Уильяма настаивал, что, продолжая использовать титул Ее Королевского Высочества, Меган использует слабость онкобольного короля Чарльза.

"Чарльз полностью потерял контроль", — сказал инсайдер, добавив, что "очевидно", что герцог и герцогиня Сассекские "намерены сделать его последние годы ужасными".

Меган Маркл активно продвигает свой бренд

"Использование Меган Ее Королевского Высочества показывает, насколько он (король Чарльз, — ред.) слаб и немощен. Она знает, что он ничего не сделает. Король Уильям никак этого не потерпит. Титулы просто будут аннулированы, когда он станет королем. Способ будет найден", — считает инсайдер.

Между тем источник в окружении Маркл отрицал, что мать двоих детей нарушает соглашение, поскольку корзина была "личным подарком", а не в коммерческих целях.

Напомним, Меган Маркл показала редкие кадры сына Арчи и дочери Лилибет, несмотря на то, что принц Гарри против этого.

Также Фокус писал о реакции Меган Маркл на слухи об их с принцем Гарри разводе. По словам бывшей актрисы, ее муж — "такой замечательный партнер", который полностью поддерживает все ее рабочие начинания.