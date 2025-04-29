Меган Маркл ответила на слухи о разводе с принцем Гарри

43-летняя Меган Маркл, жена принца Гарри, уверяет, что сейчас у нее с мужем – настоящий медовый месяц, несмотря на все слухи, которые то и дело циркулируют вокруг их брака.

Related video

Об этом герцогиня Сассекская рассказала в новом выпуске подкаста Джейми Керн Лимы.

"Как вы думаете, вы будете женаты вечно?" — спросила ведущая у гостьи, на что та с энтузиазмом ответила: "Да!"

"Он тоже лис, если вы не заметили. Мой муж очень, очень красивый. Но его сердце еще прекраснее", – добавила Маркл.

Лима отметила, что глаза Меган "сияли", когда она размышляла о своем браке с Гарри.

По словам бывшей актрисы, ее муж – "такой замечательный партнер", который полностью поддерживает все ее рабочие начинания.

"Я чувствую это каждый день, насколько он поддерживал и поддерживает. Но я не знала, что он это сказал. Так что это действительно приятно", – похвасталась герцогиня.

Маркл считает, что важно не воспринимать наличие такого поддерживающего партнера как должное.

"Эй, этот мужчина так сильно меня любит, и вы знаете, посмотрите, что мы построили. Мы построили прекрасную жизнь, и у нас двое здоровых и красивых детей", – сказала она об их детях, пятилетнем принце Арчи и трехлетней принцессе Лилибет.

Затем Меган сравнила их историю любви с тем, "когда вы добираетесь до последнего уровня" в Super Mario Bros.

"Какова цель в Super Mario? Они такие: "Убей дракона, спаси принцессу!" Типа, это мой муж. Он просто где-то там… он просто сделает все возможное, чтобы наша семья была в безопасности, защищена и воодушевлена, и все равно находила время для свиданий", – объяснила гостья эфира.

Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Великобритании в США Фото: Getty

Маркл подчеркнула, что сейчас влюблена в Гарри больше, чем когда-либо.

"Вы должны представить, что в начале все было как бабочки. А потом мы сразу же вместе бросились в окопы, прямо с порога, где-то через шесть месяцев после знакомства", — сказала жена принца Гарри, имея в виду пристальное внимание СМИ, которое они пережили, когда в 2017 году всплыли новости об их отношениях.

Спустя семь лет после их свадьбы в 2018 году Маркл говорит, что у них наконец-то "немного передышки":

"Вы можете просто наслаждаться друг другом по-новому, и поэтому я чувствую, что сейчас у нас, скорее, медовый месяц".

Слухи о вероятном разводе пары появились не на пустом месте. В январе 2025 года появилась информация, что Меган планировала написать книгу о разводе с принцем Гарри.

Ранее Фокус писал, что сестра Меган Маркл заявила, что брак герцогини обречен, и начала против нее новую войну.