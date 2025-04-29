Меган Маркл відповіла на чутки про розлучення з принцом Гаррі

43-річна Меган Маркл, дружина принца Гаррі, запевняє, що зараз у неї з чоловіком — справжній медовий місяць, незважаючи на всі чутки, які раз у раз циркулюють навколо їхнього шлюбу.

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Про це герцогиня Сассекська розповіла в новому випуску подкасту Джеймі Керн Ліми.

"Як ви думаєте, ви будете одружені вічно?" — запитала ведуча в гості, на що та з ентузіазмом відповіла: "Так!"

"Він теж лис, якщо ви не помітили. Мій чоловік дуже, дуже красивий. Але його серце ще прекрасніше", — додала Маркл.

Ліма зазначила, що очі Меган "сяяли", коли вона розмірковувала про свій шлюб із Гаррі.

За словами колишньої акторки, її чоловік — "такий чудовий партнер", який повністю підтримує всі її робочі починання.

"Я відчуваю це щодня, наскільки він підтримував і підтримує. Але я не знала, що він це сказав. Так що це дійсно приємно", — похвалилася герцогиня.

Маркл вважає, що важливо не сприймати наявність такого партнера, що підтримує, як належне.

"Гей, цей чоловік так сильно мене любить, і ви знаєте, подивіться, що ми побудували. Ми побудували прекрасне життя, і у нас двоє здорових і красивих дітей", — сказала вона про їхніх дітей, п'ятирічного принца Арчі і трирічну принцесу Лілібет.

Потім Меган порівняла їхню історію кохання з тим, "коли ви добираєтеся до останнього рівня" в Super Mario Bros.

"Яка мета в Super Mario? Вони такі: "Убий дракона, врятуй принцесу!" Типу, це мій чоловік. Він просто десь там... він просто зробить усе можливе, щоб наша сім'я була в безпеці, захищена і натхненна, і все одно знаходила час для побачень", — пояснила гостя ефіру.

Принц Гаррі та Меган Маркл переїхали з Великої Британії до США Фото: Getty

Маркл підкреслила, що зараз закохана в Гаррі більше, ніж будь-коли.

"Ви маєте уявити, що на початку все було як метелики. А потім ми одразу ж разом кинулися в окопи, просто з порога, десь через шість місяців після знайомства", — сказала дружина принца Гаррі, маючи на увазі пильну увагу ЗМІ, яку вони пережили, коли 2017 року спливли новини про їхні стосунки.

Через сім років після їхнього весілля 2018 року Маркл каже, що у них нарешті "трохи перепочинку":

"Ви можете просто насолоджуватися одне одним по-новому, і тому я відчуваю, що зараз у нас, швидше, медовий місяць".

Чутки про ймовірне розлучення пари з'явилися не на порожньому місці. У січні 2025 року з'явилася інформація, що Меган планувала написати книгу про розлучення з принцом Гаррі.

Раніше Фокус писав, що сестра Меган Маркл заявила, що шлюб герцогині приречений, і почала проти неї нову війну.