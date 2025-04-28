Меган Маркл снова ослушалась принца Гарри и показала их детей (фото)

43-летняя Меган Маркл, которая в последние несколько месяцев активно ведет свою страницу Instagram для продвижения собственного шоу и раскрутки лайф-стайл бренда, снова опубликовала фотографии своих детей: пятилетнего принца Арчи и трехлетней принцессы Лилибет.

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Фото в соцсети она подписала: "Воскресная любовь… с моими маленькими любимыми".

На снимках дети позируют в саду возле цветущих кустов роз. На первом снимке герцогиня Сассекская показывает дочери цветок, на втором принц Арчи рассматривает куст с розами, а на третьей протягивает розу в камеру.

На всех снимках лиц детей не видно, поскольку они либо повернуты к камере спиной, либо цветы прячут их. Смело можно отметить только то, что цвет волос, ярко-рыжий, и брат, и сестра унаследовали от своего отца, принца Гарри.

Ранее герцог Сассекский выражал свое недовольство тем, что его жена публикует снимки их детей в соцсети. Такой контент также раздражает Букингемский дворец, где считают, что Меган использует детей, чтобы продвигать свой бизнес.

Сама Маркл никак не комментирует критику в свой адрес, продолжая периодически выставлять снимки Арчи и Лилибет.

Ранее герцогиня неоднократно обсуждалась в СМИ. Сначала ее обвинили в плагиате идей своего кулинарного шоу, а затем и вовсе высмеяли за провал первого сезона программы "С любовью, Меган". Даже отец бывшей актрисы Томас Маркл заявил, что на экране его дочь "ненастоящая".

Напомним, Фокус писал, что Меган Маркл поддалась критике за нелепый наряд на саммите TIME100, однако умудрилась затмить своего супруга в Нью-Йорке.