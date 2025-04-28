Меган Маркл знову не послухалася принца Гаррі та показала їхніх дітей (фото)

43-річна Меган Маркл, яка останніми кількома місяцями активно веде свою сторінку Instagram для просування власного шоу і розкрутки лайф-стайл бренду, знову опублікувала фотографії своїх дітей: п'ятирічного принца Арчі і трирічної принцеси Лілібет.

Related video

Фото в соцмережі вона підписала: "Недільна любов... з моїми маленькими коханими".

На знімках діти позують у саду біля квітучих кущів троянд. На першому знімку герцогиня Сассекська показує доньці квітку, на другому принц Арчі роздивляється кущ із трояндами, а на третьому простягає троянду в камеру.

На всіх знімках облич дітей не видно, оскільки вони або повернуті до камери спиною, або квіти ховають їх. Сміливо можна відзначити тільки те, що колір волосся, яскраво-рудий, і брат, і сестра успадкували від свого батька, принца Гаррі.

Раніше герцог Сассекський висловлював своє невдоволення тим, що його дружина публікує знімки їхніх дітей у соцмережі. Такий контент також дратує Букінгемський палац, де вважають, що Меган використовує дітей, щоб просувати свій бізнес.

Сама Маркл ніяк не коментує критику на свою адресу, продовжуючи періодично виставляти знімки Арчі та Лілібет.

Раніше герцогиня неодноразово обговорювалася в ЗМІ. Спочатку її звинуватили в плагіаті ідей свого кулінарного шоу, а потім і зовсім висміяли за провал першого сезону програми "З любов'ю, Меган". Навіть батько колишньої актриси Томас Маркл заявив, що на екрані його дочка "несправжня".

Нагадаємо, Фокус писав, що Меган Маркл піддалася критиці за безглузде вбрання на саміті TIME100, проте примудрилася затьмарити свого чоловіка в Нью-Йорку.