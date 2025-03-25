Меган Маркл розкритикували за фото з дітьми

На думку світських оглядачів, герцогиня Сассекська використовує дітей у просуванні своїх бізнес-проектів.

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43-річна Меган Маркл, дружина принца Гаррі, яка останнім часом стала вельми активною в соцмережах, опублікувала в Instagram рідкісне фото зі своїми дітьми, п'ятирічним принцом Арчі та трирічною принцесою Лілібет. У публікації вона відзначила також сторінку власного лайфстайл-бренду As Ever.

На знімку герцогиня Сассекська стоїть у саду спиною до камери. Вона тримає на руках доньку, а син обіймає її збоку за ногу. Облич дітей не видно, оскільки вони зняті впівоберта до камери.

"Кожен день історія любові", — свідчить підпис.

Лише через годину після публікації зображення вона повідомила, що тепер у неї є "сторінка ShopMy". Це інтернет-магазин, де вона збирається продавати модні речі, які рекламує в рамках комерційної угоди.

На вчинок герцогині вже відреагували критикою.

"Ніщо не відбувається випадково, і вона б усе обдумала і знала, що публікація фотографії своїх дітей одночасно з публікацією її лінії одягу набуде максимального розголосу. Виникає питання, чи не експлуатує Меган своїх двох дітей, які залишаються в черзі на престол. Я очікую, що палац поставиться до цього несхвально", — заявив в інтерв'ю The Sun королівський письменник і журналіст Філ Дамп'єр.

Натомість фінансова і бізнес-тренерка Медді Александер-Гроут вважає, що Меган потенційно може заробити мільйони на цьому і, ймовірно, отримує комісію з кожного продажу.

"Якщо взяти середню кількість її передплатників (2,6 мільйона) і те, наскільки вона залучена, я б припустила, ґрунтуючись на її передплатниках, що в неї будуть тисячі й тисячі людей, які купують ці речі, і вона заробить на цьому пристойну суму. Вона заробить пристойну суму, виходячи з вартості одягу. Якщо вона отримає, скажімо, 15% знижки на сорочку вартістю 128 фунтів стерлінгів, вона заробить 19,20 фунтів стерлінгів. Вона продасть тисячі таких сорочок і може заробити щонайменше 19 тисяч фунтів стерлінгів з однієї лляної сорочки", — пояснила експерт.

Зараз на сайті ShopMy представлено 32 товари, "відібрані" герцогинею, з "партнерськими" посиланнями на веб-сайти брендів. Хоча є кілька доступних товарів, включно з тренчем Uniqlo за $128, багато з них виходять за межі бюджету середньостатистичного покупця. Інші ж підкреслюють її королівські зв'язки або схвалюють починання її друзів з хорошими зв'язками.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл звинуватили в плагіаті шоу Памели Андерсон.