Меган Маркл расритиковали за фото с детьми

По мнению светских обозревателей, герцогиня Сассекская использует детей в продвижении своих бизнес-проектов.

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43-летняя Меган Маркл, жена принца Гарри, которая в последнее время стала весьма активной в соцсетях, опубликовала в Instagram редкое фото со своими детьми, пятилетним принцем Арчи и трехлетней принцессой Лилибет. В публикации она отметила также страницу собственного лайфстайл-бренда As Ever.

На снимке герцогиня Сассекская стоит в саду спиной к камере. Она держит на руках дочь, а сын обнимает ее сбоку за ногу. Лиц детей не видно, поскольку они сняты вполоборота к камере.

"Каждый день история любви", – гласит подпись.

Всего через час после публикации изображения она сообщила, что теперь у нее есть "страница ShopMy". Это интернет-магазин, где она собирается продавать модные вещи, которые рекламирует в рамках коммерческой сделки.

На поступок герцогини уже отреагировали критикой.

"Ничто не происходит случайно, и она бы все обдумала и знала, что публикация фотографии своих детей одновременно с публикацией ее линии одежды получит максимальную огласку. Возникает вопрос, не эксплуатирует ли Меган своих двух детей, которые остаются в очереди на престол. Я ожидаю, что дворец отнесется к этому неодобрительно", – заявил в интервью The Sun королевский писатель и журналист Фил Дампьер.

В свою очередь финансовый и бизнес-тренер Мэдди Александер-Гроут считает, что Меган потенциально может заработать миллионы на этом и, вероятно, получает комиссию с каждой продажи.

"Если взять среднее число ее подписчиков (2,6 миллиона) и то, насколько она вовлечена, я бы предположила, основываясь на ее подписчиках, что у нее будут тысячи и тысячи людей, покупающих эти вещи, и она заработает на этом приличную сумму. Она заработает приличную сумму, исходя из стоимости одежды. Если она получит, скажем, 15% скидки на рубашку стоимостью 128 фунтов стерлингов, она заработает 19,20 фунтов стерлингов. Она продаст тысячи таких рубашек и может заработать не менее 19 тысяч фунтов стерлингов с одной льняной рубашки", – объяснила эксперт.

Сейчас на сайте ShopMy представлено 32 товара, "отобранных" герцогиней, с "партнерскими" ссылками на веб-сайты брендов. Хотя есть несколько доступных товаров, включая тренч Uniqlo за $128, многие из них выходят за рамки бюджета среднестатистического покупателя. Другие же подчеркивают ее королевские связи или одобряют начинания ее друзей с хорошими связями.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл обвинили в плагиате шоу Памелы Андерсон.