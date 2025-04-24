Запасний: Меган Маркл затьмарила принца Гаррі в Нью-Йорку (фото)

Меган Маркл стала запрошеним спікером на саміті Time 100 у Нью-Йорку, і на цей захід її супроводжував принц Гаррі. Експертка з мови тіла Джуді Джеймс розповіла, що син британського короля почувався зайвим.

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Про це вона розповіла в бесіді з Daily Mail.

Після прибуття Гаррі допоміг дружині вийти з машини, а також був поруч, щоб привітати наприкінці її виступу на сцені, де вона розповіла, що дає собі "простір і благодать робити помилки", а також повідомила, що у її сина принца Арчі хитається перший зуб.

Меган Маркл виступила на саміті

Хоча дехто міг би подумати, що герцог Сассекський просто приймає роль люблячого чоловіка, Джеймс вказала на те, що йому було ніяково.

"Незалежно від того, лідирує Гаррі чи ховається тут, він, схоже, перебуває в ролі "запасного", демонструючи деякі незграбні пози мови тіла, в той час як більш впевнена Меган бере на себе головну роль", — пояснила вона.

Розбираючи момент їхнього прибуття на захід, Джуді зазначила:

"На той час, як вони приходять для привітання, здається, що Меган уже лідирує, а Гаррі ховається позаду. Меган використовує один ключовий невербальний сигнал або підказку, щоб підкреслити свій статус знаменитості або зірки. У той час як її руки зігнуті під кутом 45 градусів, її долоні приймають "знамениту пониклість", звисаючи з її зігнутих зап'ясть. Цей жест передбачає форму особливості. Це також називається жестом "зламаного крила", і хоча він припускає фізичну слабкість або вразливість, він відображає статусну силу, як у "Мені не потрібні мої руки, тому що в мене є люди, які відчиняють мої двері й тягнуть мене за собою".

За її словами, Меган працює на камеру і провокує дружні обійми, які мають люб'язний вигляд.

"Гаррі чекає своєї черги в такий спосіб, який був би немислимий під час його перебування в королівській родині. Його піджак розстебнутий, а вираз обличчя більш напружений і менш сяючий, ніж у його дружини", — помітила експертка з мови тіла.

Коли пара після виступу Маркл виходила через бічні двері в супроводі охорони, принц поводився так само ніяково.

Меган Маркл почувалася зіркою Фото: Getty

"Гаррі тягне свою дружину в класичній позі знаменитості. Його груди можуть бути розставлені, але те, як його коліна зігнуті в позі "жаб'ячих лапок", створює відчуття ніяковості, коли він повертається, щоб озирнутися назад у перевірочному жесті, який спрямовує увагу камери на неї, роблячи її схожою на зірку. Наступна поза показує Гаррі все в тій же незручній позі, але тут його руки з боків. Його мова тіла тут виглядає трохи не за сценарієм, оскільки Меган доводиться оглядати його обличчя, простягаючи руку, щоб відновити романтичний жест рукостискання", — підсумувала Джеймс.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі незадоволений вчинком своєї дружини.