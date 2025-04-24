Запасной: Меган Маркл затмила принца Гарри в Нью-Йорке (фото)

Меган Маркл стала приглашенным спикером на саммите Time 100 в Нью-Йорке, и на это мероприятие ее сопровождал принц Гарри. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала, что сын британского короля чувствовал себя лишним.

Related video

Об этом она рассказала в беседе с Daily Mail.

По прибытии Гарри помог жене выйти из машины, а также был рядом, чтобы поприветствовать ее в конце ее выступления на сцене, где она рассказала, что дает себе "пространство и благодать совершать ошибки", а также сообщила, что у ее сына принца Арчи шатается первый зуб.

Меган Маркл выступила на саммите

Хотя некоторые могли бы подумать, что герцог Сассекский просто принимает роль любящего мужа, Джеймс указала на то, что ему было неловко.

"Независимо от того, лидирует Гарри или скрывается здесь, он, похоже, находится в роли "запасного", демонстрируя некоторые неловкие позы языка тела, в то время как более уверенная Меган берет на себя главную роль", – объяснила она.

Разбирая момент их прибытия на мероприятие, Джуди отметила:

"К тому времени, как они приходят для приветствия, кажется, что Меган уже лидирует, а Гарри скрывается позади. Меган использует один ключевой невербальный сигнал или подсказку, чтобы подчеркнуть свой статус знаменитости или звезды. В то время как ее руки согнуты под углом 45 градусов, ее ладони принимают "знаменитую пониклость", свисая с ее согнутых запястий. Этот жест предполагает форму особенности. Это также называется жестом "сломанного крыла", и хотя он предполагает физическую слабость или уязвимость, он отражает статусную силу, как в "Мне не нужны мои руки, потому что у меня есть люди, которые открывают мои двери и тянут меня за собой".

По ее словам, Меган работает на камеру и провоцирует любезно выглядящие дружеские объятия.

"Гарри ждет своей очереди таким образом, который был бы немыслим во время его пребывания в королевской семье. Его пиджак расстегнут, а выражение лица более напряженное и менее сияющее, чем у его жены", – подметила эксперт по языку тела.

Когда пара после выступления Маркл выходила через боковую дверь в сопровождении охраны, принц вел себя все так же неловко.

Меган Маркл чувствовала себя звездой Фото: Getty

"Гарри тянет свою жену в одиночку в классической позе знаменитости. Его грудь может быть расставлена, но то, как его колени согнуты в позе "лягушачьих лапок", создает ощущение неловкости, когда он поворачивается, чтобы оглянуться назад в проверяющем жесте, который направляет внимание камеры на нее, делая ее похожей на прибывшую звезду. Следующая поза показывает Гарри все в той же неловкой позе, но здесь его руки по бокам. Его язык тела здесь выглядит немного не по сценарию, так как Меган приходится осматривать его лицо, протягивая руку, чтобы восстановить романтический жест рукопожатия", – подытожила Джеймс.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри недоволен поступком своей жены.