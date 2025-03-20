Гендиректор Netflix розповів, що чекає на шоу Меган Маркл після провального першого сезону

Поки керівництво Netflix в особі Теда Сарандоса хвалить потенціал Меган Маркл, рейтинги її шоу свідчать зовсім про протилежне.

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Тед Сарандос, генеральний директор стримінгової платформи Netflix, уперше після виходу восьмисерійного серіалу про стиль життя "З любов'ю, Меган", який глядачі прохолодно зустріли, озвучив подальші плани щодо дітища Меган Маркл, пише Variety.

Кулінарне шоу герцогині Сассекської вийшло на початку місяця і отримало різкі відгуки критиків, а рейтинги серед підписників платформи і зовсім виявилися невтішними. Згідно з даними, зібраними Samba TV, "З любов'ю, Меган" подивилися 526 000 домогосподарств за перші п'ять днів, які він був доступний на Netflix з моменту його виходу 4 березня. Документальний серіал "Гаррі та Меган" залучив 2,1 мільйона домогосподарств приблизно за таку саму кількість днів, що зробило його вчетверо успішнішим. Основний вік аудиторії кулінарного шоу Маркл — від 45 до 54 років.

Попри очевидний провал, проєкт було продовжено на другий сезон. Герцогиня підтвердила цю новину в Instagram, опублікувавши пост із підписом "Я рада поділитися тим, що другий сезон "З любов'ю, Меган" виходить".

Сарандос сказав, що Маркл "недооцінена" багатьма, і визнав, що Netflix має частку в її бізнесі зі способу життя As Ever, який продає різні продукти — від їстівних квітів до джемів і чаю. Вони були широко представлені в її шоу.

"Ми пасивні партнери в компанії Меган, і зараз це велика модель відкриття для нас. Я думаю, що Меган недооцінюють з точки зору її впливу на культуру. Коли ми випустили трейлер до документального серіалу "Гаррі та Меган" [2022 року], усе, що було на екрані, протягом кількох днів піддавалося аналізу в пресі. Туфлі, які вона носила, були розпродані по всьому світу. Ковдра Hermès, яка лежала на кріслі позаду неї, була розпродана по всьому світу. Люди зачаровані Меган Маркл. Нехтують нею і Гаррі занадто", — підкреслив Сарандос.

За словами інсайдерів, негативні відгуки, які отримало шоу, "занепокоїли" босів, і новий сезон не означає, що її контракт із Netflix було продовжено.

"Я знаю, що вони знімали шоу одне за одним, тож у теорії другого сезону немає. Це як із багатьма шоу Netflix, він уже в кишені одночасно з першим. Це дає змогу вносити зміни в шоу на основі відгуків преси та глядачів Netflix. Це розумно й економічно ефективно. Тож ні, загальний контракт ще не продовжено", — сказали джерела.

Вони додали, що занепокоєння керівництва пов'язане і з тим, що вони є діловими партнерами її бренду, який, як уже йшлося, буде запущено в їхніх магазинах найближчими місяцями.

"Такі біблії індустрії, як The Hollywood Reporter і Variety, не в захваті від цього. Боси Netflix зараз усі стурбовані, тому що вони вклали багато коштів у лінійку продуктів. Вони не знають, коли і як усе це випустити", — резюмував інформатор.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл запідозрили в плагіаті, а батько герцогині і зовсім розкритикував її шоу.