Гендиректор Netflix рассказал, что ждет шоу Меган Маркл после провального первого сезона

Пока руководство Netflix в лице Теда Сарандоса хвалит потенциал Меган Маркл, рейтинги ее шоу говорят совершенно об обратном.

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Тед Сарандос, генеральный директор стриминговой платформы Netflix, впервые после выхода восьмисерийного сериала о стиле жизни "С любовью, Меган", который был прохладно встречен зрителями, озвучил дальнейшие планы касательно детища Меган Маркл, пишет Variety.

Кулинарное шоу герцогини Сассекской вышло в начале месяца и получило резкие отзывы критиков, а рейтинги среди подписчиков платформы и вовсе оказались неутешительными. Согласно данным, собранным Samba TV, "С любовью, Меган" посмотрели 526 000 домохозяйств за первые пять дней, которые он был доступен на Netflix с момента его выхода 4 марта. Документальный сериал "Гарри и Меган" привлек 2,1 миллиона домохозяйств примерно за такое же количество дней, что сделало его в четыре раза более успешным. Основной возраст аудитории кулинарного шоу Маркл – от 45 до 54 лет.

Несмотря на очевидный провал, проект был продлен на второй сезон. Герцогиня подтвердила эту новость в Instagram, опубликовав пост с подписью "Я рада поделиться тем, что второй сезон "С любовью, Меган" выходит".

Сарандос сказал, что Маркл "недооценена" многими, и признал, что Netflix имеет долю в ее бизнесе по образу жизни As Ever, который продает различные продукты – от съедобных цветов до джемов и чая. Они были широко представлены в ее шоу.

"Мы пассивные партнеры в компании Меган, и сейчас это большая модель открытия для нас. Я думаю, что Меган недооценивают с точки зрения ее влияния на культуру. Когда мы выпустили трейлер к документальному сериалу "Гарри и Меган" [в 2022 году], все, что было на экране, в течение нескольких дней подвергалось анализу в прессе. Туфли, которые она носила, были распроданы по всему миру. Одеяло Hermès, которое лежало на кресле позади нее, было распродано по всему миру. Люди очарованы Меган Маркл. Ею и Гарри слишком пренебрегают", – подчеркнул Сарандос.

По словам инсайдеров, негативные отзывы, полученные шоу, "обеспокоили" боссов, и новый сезон не означает, что ее контракт с Netflix был продлен.

"Я знаю, что они снимали шоу одно за другим, так что в теории второго сезона нет. Это как со многими шоу Netflix, он уже в кармане одновременно с первым. Это позволяет вносить изменения в шоу на основе отзывов прессы и зрителей Netflix. Это умно и экономически эффективно. Так что нет, общий контракт еще не продлен", – сказали источники.

Они добавили, что беспокойство руководства связано и с тем, что они являются деловыми партнерами ее бренда, который, как уже говорилось, будет запущен в их магазинах в ближайшие месяцы.

"Такие библии индустрии, как The Hollywood Reporter и Variety, не в восторге от этого. Боссы Netflix сейчас все обеспокоены, потому что они вложили много средств в линейку продуктов. Они не знают, когда и как все это выпустить", – резюмировал информатор.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл заподозрили в плагиате, а отец герцогини и вовсе раскритиковал ее шоу.