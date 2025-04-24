Дорого, але безглуздо: Меган Маркл розкритикували за невдале вбрання (фото)

Нова поява Меган Маркл на публіці викликала чергову хвилю пересудів, оскільки для саміту Time 100 у Нью-Йорку дружина принца Гаррі вибрала вбрання, яке багато хто визнав вкрай невдалим.

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Користувачі розкритикували модний образ герцогині в акаунті ресурсу Just Jared в Instagram.

На заході колишня акторка з'явилася в штанному костюмі Ralph Lauren, що складався з шовково-лляного блейзера Ralph Lauren за $2600 і широких штанів за $2370. Вона доповнила ансамбль замшевими теракотовими туфлями Manolo Blahnik за $865 і білою блузою.

Костюм герцогиня доповнила дорогими прикрасами: годинником Cartier Tank Francaise принцеси Діани за $28,5 тис., браслетом Cartier за $9400 і парою золотих сережок-кілець Tabayer вартістю понад $9200.

Попри нечувану вартість образу герцогині, користувачі розкритикували її одяг, зазначивши, що Меган має "брудний" і "неохайний" вигляд.

"Пояс не в центрі, штани оверсайз, які не сидять і не тягнуть по підлозі, зморшки в одязі, засунуті рукава блейзера. Так, вона реально "піднялася"", "Вау... це досить жахливо...", "Це вбрання таке жахливе, що у мене немає слів — я навіть не можу, вона просто ні, ні, ні, йди, будь ласка", "Ні змісту, ні таланту, і явно немає стиліста", "Фу, хто її одягає?", "Їй потрібен кравець. Б'ємося об заклад, вона обманює і повертає все", "Схоже на те, що вона носить мішок із картоплею", "Хіба вона пошила ці штани у себе на задньому дворі?" — зазначають підписники.

Меган Маркл із принцом Гаррі Фото: Getty

Були й ті, хто не зовсім зрозумів, що герцогиня робила на саміті як запрошений спікер. Під час виступу вона розповіла, як поєднує роботу і материнство, про те, що у принца Арчі хитається перший зуб, і зізналася, що не читає коментарі про себе в інтернеті. Її одкровення викликали у деяких коментаторів роздратування, оскільки вони пригадали, що раніше Меган заявляла про ділення приватності та непублічності.

"Запрошений спікер для чого? Що вона зробила такого особливого і важливого? Дайте цю позицію тим, хто працює над тим, щоб покінчити з голодом, розробити вакцини, припинити насильство над тваринами, допомогти навколишньому середовищу. Це просто образливо", "Я думав, вони хочуть бути непублічними", Що вона може запропонувати? Чому вони завжди так далеко від дітей?", "Шахраї, які продають сім'ю за гроші та увагу. Гаррі перша в історії людина, яка кинула, збрехала, зрадила свою сім'ю заради розлученої, яка покинула батька, тому що він був занадто бідний. Жінка, яка часто вибачалася за те, що весь час брехала", — обурюються користувачі.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі, який супроводжував дружину на саміт, почувався ніяково.