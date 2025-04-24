Дорого, но нелепо: Меган Маркл раскритиковали за неудачный наряд (фото)

Новое появление Меган Маркл на публике вызвало очередную волну пересудов, поскольку для саммита Time 100 в Нью-Йорке жена принца Гарри выбрала наряд, который многие сочли крайне неудачным.

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Пользователи раскритиковали модный образ герцогини в аккаунте ресурса Just Jared в Instagram.

На мероприятии бывшая актриса появилась в брючном костюме Ralph Lauren, состоявшем из шелково-льняного блейзера Ralph Lauren за $2600 и широких брюк за $2370. Она дополнила ансамбль замшевыми терракотовыми туфлями Manolo Blahnik за $865 и белой блузой.

Костюм герцогиня дополнила дорогими украшениями: часами Cartier Tank Francaise принцессы Дианы за $28,5 тыс, браслетом Cartier за $9400 и парой золотых сережек-колец Tabayer стоимостью свыше $9200.

Несмотря на баснословную стоимость образа герцогини, пользователи раскритиковали ее одежду, отметив, что выглядит Меган "грязно" и "неряшливо".

"Пояс не в центре, брюки оверсайз, которые не сидят и не тянут по полу, морщины в одежде, засунутые рукава блейзера. Да, она реально "поднялась"", "Вау… это довольно ужасно…", "Этот наряд такой ужасный, что у меня нет слов — я даже не могу, она просто нет, нет, нет, уходи, пожалуйста", "Ни содержания, ни таланта, и явно нет стилиста", "Фу, кто ее одевает?", "Ей нужен портной. Спорим, она обманывает и возвращает все", "Похоже на то, что она носит мешок с картошкой", "Разве она сшила эти штаны у себя на заднем дворе?" – отмечают подписчики.

Меган Маркл с принцем Гарри Фото: Getty

Были и те, кто не совсем понял, что герцогиня делала на саммите в качестве приглашенного спикера. Во время выступления она рассказала, как совмещает работу и материнство, о том, что у принца Арчи шатается первый зуб и призналась, что не читает комментарии о себе в интернете. Ее откровения вызвали у некоторых комментаторов раздражение, поскольку они припомнили, что ранее Меган заявляла о делании приватности и непубличности.

"Приглашенный спикер для чего? Что она сделала такого особенного и важного? Дайте эту позицию тем, кто работает над тем, чтобы покончить с голодом, разработать вакцины, прекратить насилие над животными, помочь окружающей среде. Это просто оскорбительно", "Я думал, они хотят быть непубличными", Что она может предложить? Почему они всегда так далеко от детей?", "Мошенники, которые продают семью за деньги и внимание. Гарри первый в истории человек, который бросил, солгал, предал свою семью ради разведенной, которая бросила отца, потому что он был слишком беден. Женщина, которая часто извинялась за то, что все время врала", – негодуют пользователи.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри, сопровождавший жену на саммит, чувствовал себя неловко.