Принц Вільям позбавить Меган Маркл титулу, коли стане королем: чому він розлючений, — ЗМІ

Розлючений принц Вільям, як повідомляється, планує позбавити Меган Маркл та принца Гаррі їхніх титулів Їх Королівської Високості, як тільки успадкує британський трон після батька, короля Чарльза III.

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Про це пише Daily Beast.

"Чарльз, можливо, і буде радий з цим миритися, але Вільям не буде", – сказав інсайдер, маючи на увазі використання Меган титулу в бізнесі, зокрема під час продажу дорогого варення.

Ба більше, за словами джерел, Вільям ненавидить і зневажає Гаррі та Меган "кожною кісткою свого тіла". Майбутній король Великої Британії вважає, що брат та його дружина зрадили все, за що виступає монарша родина, і думка про те, що вони використовують свій королівський статус як візитну картку, злить принца Уельського.

Джерело стверджує, що Меган Маркл порушує угоду з покійною королевою Єлизаветою II, використовуючи титул Її Королівської Високості, що означає для просування свого особистого бренду As Ever.

Напередодні з'явилися новини про те, що герцогиня Сассекська раніше підписала подарунковий кошик, що містив "домашній полуничний соус", для ведучого Джеймі Керна Ліми, титулом Її Королівської Високості.

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Друг принца Вільяма наполягав, що, продовжуючи використовувати титул Її Королівської Високості, Меган використовує слабкість онкохворого короля Чарльза.

"Чарльз повністю втратив контроль", – сказав інсайдер, додавши, що "очевидно", що герцог і герцогиня Сассекські "мають намір зробити його останні роки жахливими".

Меган Маркл активно просуває свій бренд

"Використання Меган Її Королівської Високості показує, наскільки він (король Чарльз, — ред.) слабкий і немічний. Вона знає, що він нічого не зробить. Король Вільям ніяк цього не потерпить. Титули просто будуть анульовані, коли він стане королем. Спосіб буде знайдено", — вважає інсайдер.

Тим часом джерело в оточенні Маркл заперечувало, що мати двох дітей порушує угоду, оскільки кошик був "особистим подарунком", а не в комерційних цілях.

Нагадаємо, Меган Маркл показала рідкісні кадри сина Арчі та доньки Лілібет, попри те, що принц Гаррі проти цього.

Також Фокус писав про реакцію Меган Маркл на чутки щодо їхнього з принцом Гаррі розлучення. За словами колишньої акторки, її чоловік — "такий чудовий партнер", який повністю підтримує всі її робочі починання.