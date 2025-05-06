Кейт Миддлтон и принц Уильям вывели подросших детей на балкон Букингемского дворца (фото)
Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе со своими тремя детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, присоединились к королевской семье Великобритании, чтобы отметить 80-ю годовщину Дня победы в Европе.
Об этом пишет People.
Трое детей принца и принцессы Уэльской, принц Джордж (11 лет), принцесса Шарлотта (10 лет) и принц Луи (7 лет), вышли на редкое совместное появление вместе со своими родителями в честь Дня Победы в Европе 5 мая.
Дети будущего британского короля выглядели подросшими, когда шли с мамой и папой во время парада — в честь окончания Второй мировой войны — где они поздравляли ветеранов.
Маленькая Шарлотта была одета в синее платье-пальто, а Джордж и Луи — в синие деловые костюмы. Их мама, Кейт Миддлтон, продемонстрировала бордовое платье-пальто с элегантной шляпкой. А принц Уильям, будущий король, надел военную форму.
Завершая свою прогулку, Уэльские присоединились к королю Чарльзу III, королеве Камилле и другим членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца для традиционного пролета британской авиации.
Что касается Шарлотты, то ее появление состоялось через три дня после того, как ее родители отпраздновали ее 10-й день рождения, опубликовав новый портрет. Рядом с фотографией, на которой она сияет улыбкой, Уильям и Кейт написали: "С 10-летием, принцесса Шарлотта!"
За неделю до этого семья отметила день рождения маленького Луи, 23 апреля, опубликовав портрет, на котором он сиял "беззубой" улыбкой, а также подпись: "Поздравляем принца Луи с его 7-м днем рождения!"
Напомним, принц Гарри заговорил о примирении с королевской семьей после лет отчуждения. Накануне у герцога окончательно забрали государственную охрану.
Также Фокус писал о желании принца Уильяма лишить Меган Маркл королевского титула. Будущему королю не нравится использование монарших заслуг в частном бизнесе.