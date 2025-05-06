Кейт Миддлтон и принц Уильям вывели подросших детей на балкон Букингемского дворца (фото)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе со своими тремя детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, присоединились к королевской семье Великобритании, чтобы отметить 80-ю годовщину Дня победы в Европе.

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Об этом пишет People.

Трое детей принца и принцессы Уэльской, принц Джордж (11 лет), принцесса Шарлотта (10 лет) и принц Луи (7 лет), вышли на редкое совместное появление вместе со своими родителями в честь Дня Победы в Европе 5 мая.

Дети будущего британского короля выглядели подросшими, когда шли с мамой и папой во время парада — в честь окончания Второй мировой войны — где они поздравляли ветеранов.

Король Чарльз III, королева Камилла, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty Images

Маленькая Шарлотта была одета в синее платье-пальто, а Джордж и Луи — в синие деловые костюмы. Их мама, Кейт Миддлтон, продемонстрировала бордовое платье-пальто с элегантной шляпкой. А принц Уильям, будущий король, надел военную форму.

Завершая свою прогулку, Уэльские присоединились к королю Чарльзу III, королеве Камилле и другим членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца для традиционного пролета британской авиации.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty Images

Что касается Шарлотты, то ее появление состоялось через три дня после того, как ее родители отпраздновали ее 10-й день рождения, опубликовав новый портрет. Рядом с фотографией, на которой она сияет улыбкой, Уильям и Кейт написали: "С 10-летием, принцесса Шарлотта!"

За неделю до этого семья отметила день рождения маленького Луи, 23 апреля, опубликовав портрет, на котором он сиял "беззубой" улыбкой, а также подпись: "Поздравляем принца Луи с его 7-м днем рождения!"

Напомним, принц Гарри заговорил о примирении с королевской семьей после лет отчуждения. Накануне у герцога окончательно забрали государственную охрану.

Также Фокус писал о желании принца Уильяма лишить Меган Маркл королевского титула. Будущему королю не нравится использование монарших заслуг в частном бизнесе.