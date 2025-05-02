Принцессе Шарлотте — 10 лет: Кейт Миддлтон показала ее новый портрет (фото)

Принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, 2 мая отмечает день рождение. Королевская семья в честь ее 10-летия показала новое фото наследницы.

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Кадр сделала принцесса Кейт на iPhone во время пребывания в графстве Камбрия в начале этого года. Снимок доступен на странице принца и принцессы Уэльские в Instagram.

Шарлотта одета в камуфляжную куртку и темно-синие леггинсы со спортивным синим рюкзаком на спине. Девочка улыбается в камеру на фоне холма.

Кейт и Уильям под фотографией кратко написали поздравление: "С 10-летием, принцесса Шарлотта!"

Принцесса Шарлотта, единственная дочь Кейт и Уильяма и средний ребенок в семье, стала одной из самых популярных девочек в мире. Принц Джордж — первенец королевской семьи, а принц Луи — младший сын.

Напомним, принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям боятся пристального внимания СМИ к детям и внедрением в их жизнь планшетов и мобильных телефонов.

Фокус ранее писал, что члены королевской семьи придерживаются строгих протоколов в публичных местах.