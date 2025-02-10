"Маленькая, милая и нежная": как принцессу Шарлотту называют дома

В королевской семье Великобритании давно используют прозвища во время близкого общения. А в школе детей Уэльских называют по их титулу.

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Члены британской королевской семьи придерживаются строгих протоколов на публике, но наедине они ведут себя как обычные люди. Ярким примером являются отношения между принцем Уильямом и его дочерью принцессой Шарлоттой. Однажды наследник престола рассказал подробность о своем среднем ребенке. Об этом пишет Marie Claire.

Принц Уэльский удивил всех тем, как по-особенному называет Шарлотту. Вместо того, чтобы использовать ее имя, будущий король говорил на дочь "миньонетка". Это французское слово означает "маленькая, милая и нежная" или "очаровательная".

Но это не единственное прозвище, которое использует семья. Во время визита в Северную Ирландию Кейт Миддлтон раскрыла еще одно прозвище своей дочери. Во время разговора с толпой она вспомнила, что также называет ее "Лотти". Это уменьшительное слово, распространенное в Соединенном Королевстве, демонстрирует привязанность, с которой они относятся друг к другу дома.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Использование прозвищ не является новым в британской королевской семье. Королеву Елизавету II, например, ее муж, принц Филипп, называл "капустой". А когда маленький принц Уильям не мог выговорить "бабушка", то говорил "Гари".

Помимо семейных прозвищ, королевские дети придерживаются традиции при посещении школы. Они используют титул родителей как фамилию. Поэтому принцессу Шарлотту в ее школе называют Шарлоттой Уэльской. То же касается ее брата Джорджа, а в будущем и принца Луи.

Принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty Images

Дети принца Гарри и Меган Маркл сначала носили фамилию Маунтбеттен-Виндзор. Однако в 2023 году их родители решили изменить это. С тех пор Арчи и Лилибет известны как принц Арчи и принцесса Лилибет Сассекские.

Напомним, почему Кейт Миддлтон относится к принцу Уильяму, как к четвертому ребенку.

Также Фокус писал о больших переменах для Кейт Миддлтон в королевской семье.