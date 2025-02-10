"Маленька, мила і ніжна": як принцесу Шарлотту називають вдома

У королівській родині Великої Британії давно використовують прізвиська під час близького спілкування. А у школі дітей Уельських називають за їхнім титулом.

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Члени британської королівської родини дотримуються суворих протоколів на публіці, але наодинці вони поводять себе як звичайні люди. Яскравим прикладом є стосунки між принцом Вільямом і його донькою принцесою Шарлоттою. Одного разу спадкоємець престолу розповів подробицю про свою середню дитину. Про це пише Marie Claire.

Принц Уельський здивував усіх тим, як по-особливому називає Шарлотту. Замість того, щоб використовувати її ім'я, майбутній король казав на доньку "міньйонетка". Це французьке слово означає "маленька, мила і ніжна" або "чарівна".

Але це не єдине прізвисько, яке використовує родина. Під час візиту до Північної Ірландії Кейт Міддлтон розкрила ще одне прізвисько своєї дочки. Під час розмови з натовпом вона згадала, що також називає її "Лотті". Це зменшувальне слово, поширене у Сполученому Королівстві, демонструє прихильність, з якою вони ставляться одне до одного вдома.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Використання прізвиськ не є новим у британській королівській родині. Королеву Єлизавету II, наприклад, її чоловік, принц Філіп, називав "капустою". А коли маленький принц Вільям не міг вимовити "бабуся", то говорив "Гарі".

Окрім сімейних прізвиськ, королівські діти дотримуються традиції під час відвідування школи. Вони використовують титул батьків як прізвище. Тому принцесу Шарлотту в її школі називають Шарлоттою Уельською. Те саме стосується її брата Джорджа, а в майбутньому і принца Луї.

Принцеса Шарлотта та принц Луї Фото: Getty Images

Діти принца Гаррі та Меган Маркл спочатку носили прізвище Маунтбеттен-Віндзор. Однак у 2023 році їхні батьки вирішили змінити це. Відтоді Арчі та Лілібет відомі як принц Арчі та принцеса Лілібет Сассекські.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон ставиться до принца Вільяма, як до четвертої дитини.

Також Фокус писав про великі зміни для Кейт Міддлтон у королівській родині.