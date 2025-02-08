Часто капризує: Кейт Міддлтон ставиться до принца Вільяма, як до "четвертої дитини", — ЗМІ

Кейт та Вільям одружилися у 2011 році. Вони стали батьками трьох дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

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Кейт Міддлтон ставиться до принца Вільяма, як до "четвертої дитини". Про це пише The Times.

Королівські придворні дали коментарі новій книзі Тома Квінна "Так, пані: Таємне життя королівських слуг", серед яких багато відкриттів про стосунки Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Зокрема, Вільям просить вигладжувати та розкладати для нього костюми, а ванну набирати "точно в один і той самий час щодня".

Один колишній співробітник стверджує, що майбутній британський король схильний до істерик, якщо все йде не за планом, додаючи, що Кейт ставиться до свого чоловіка, як до дитини.

"Я не знаю, де був би Вільям без Кейт… вона заспокоює його, коли він стає трохи капризним. Вона сказала, що іноді до нього доводиться ставитися, як до її четвертої дитини", — розповів експрацівник палацу.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Instagram/kensingtonroyal

Квінн також розповів, що Кейт "отримує задоволення від ребра" Вільяма про його сім’ю, і дражнить його про те, що королева Камілла походить від "улюбленої коханки" Едуарда VII. Однак Вільям спокійно це сприймає.

А ще одне джерело зазначає, що "Кейт довелося пояснити багато речей, які батьки поза королівською родиною роблять зі своїми дітьми як само собою зрозуміле — вона повинна була показати йому, як дати дітям кишенькові гроші".

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скриншот видео

Одного разу Вільям тихо сказав: "Мій батько ніколи не давав мені кишенькових грошей".

Кейт та Вільям одружилися у 2011 році та стали батьками трьох дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Нагадаємо, яке прізвисько працівники палацу дали Меган Маркл.

Також Фокус писав про великі зміни для Кейт Міддлтон у королівській родині.