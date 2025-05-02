Принцесі Шарлотті — 10 років: Кейт Міддлтон показала її новий портрет (фото)
Принцеса Шарлотта, дочка принца Вільяма і Кейт Міддлтон, 2 травня відзначає день народження. Королівська сім'я на честь її 10-річчя показала нове фото спадкоємиці.
Кадр зробила принцеса Кейт на iPhone під час перебування в графстві Камбрія на початку цього року. Знімок доступний на сторінці принца і принцеси Уельські в Instagram.
Шарлотта одягнена в камуфляжну куртку і темно-сині легінси зі спортивним синім рюкзаком на спині. Дівчинка посміхається в камеру на тлі пагорба.
Кейт і Вільям під фотографією коротко написали привітання: "З 10-річчям, принцеса Шарлотта!"
Принцеса Шарлотта, єдина дочка Кейт і Вільяма і середня дитина в родині, стала однією з найпопулярніших дівчаток у світі. Принц Джордж — первісток королівської сім'ї, а принц Луї — молодший син.
Нагадаємо, принцеса Кейт Міддлтон і принц Вільям бояться пильної уваги ЗМІ до дітей і впровадженням у їхнє життя планшетів і мобільних телефонів.
Фокус раніше писав, що члени королівської сім'ї дотримуються суворих протоколів у публічних місцях.